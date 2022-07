A Isabel Allende le sobran proyectos para llevar sus historias al cine o al universo de las series. Es la escritora más leída de Latinoamérica. Ha vendido 75 millones de copias de sus libros y hoy cumple 80 años.

Allende reconoce que no teme dejar volar sus libros a otros contextos. “No tengo ningún temor cuando me ofrecen hacer una película, una miniserie o una ópera inspirada en mi trabajo. Una vez que un libro se publica se va, y le pertenece a otra gente. Otros creadores pueden venir y transformarlo en lo que quieran, ya no me pertenece y yo no pierdo nada (...). Digamos que hagan una pésima película, van a decir: bueno, el libro era mejor; y si hacen una buena película, entonces van a decir: vamos a leer el libro”, dice en una charla vía Zoom desde su estudio. “Es otra forma de arte que no tiene por qué hacerme daño”, agrega.

La escritora chilena siempre ha insistido en que cuando uno de esos proyectos se hace realidad (“hay muchos que demoran años en ver la luz”) no trata de intervenir, a pesar de que siempre la invitan a que asesore o revise el proceso.

“Me piden muchas veces que sea productora ejecutiva –no sé qué diablos será eso–, pero aparentemente significa que uno tiene una injerencia dentro de lo que se quiere hacer en la película, pero eso me parece una falta de respeto. Ellos (se refiere a los productores o el director) deciden lo que van a hacer de acuerdo a lo que ellos saben hacer, luego lo conversamos a ver qué puedo aportar, pero ellos saben mucho más que yo en ese campo”, dice. Y luego revela una verdadera bomba:

“Hay un proyecto para hacer La casa de los espíritus como miniserie de ocho o diez episodios. En 1995 se hizo la película, y en esa época no se podía hacer algo comercial en cine que no fuera en inglés, con actores de Hollywood, pero hoy se puede hacer una producción en español y con actores latinos. La película no era mala ( la crítica en su momento tuvo una reacción muy tibia con la versión que protagonizaron Meryl Streep, Jeremy Irons y Winona Ryder), pero esto puede ser diferente y muy atrayente”, dice.



Imagen de la serie Isabel, que está emitiendo Lifetime. Foto: Cortesía Lifetime

La casa de los espíritus celebra este año cuarenta años. Allende nació hace 80 en Perú, pasó su infancia en Chile, el exilio de la dictadura en Venezuela y parte de su vida (desde 1987 en California, EE. UU.) con el alma de “una eterna extranjera”.



Portada de la nueva edición de La casa de los espíritus. Foto: Penguim Random House

“Mi mamá se casó con un diplomático chileno, y estando en el Perú nací yo. Y los hijos de los diplomáticos, cuando son registrados, inscritos en el consulado, tienen la nacionalidad de los padres. Así que siempre tuve nacionalidad chilena. Mi padre abandonó a mi madre cuando yo ni siquiera había cumplido tres años, y mi madre se regresó a Chile a vivir en la casa de su padre con tres niños. De manera que yo me crie en el país, en una casa sombría, con mi abuelo viudo y con mi madre sintiéndose muy desgraciada en aquella época, muy abandonada y muy vulnerable. Esa fue mi infancia. Y eso es lo que más recuerdo y lo que más ha influido en todo lo que escribo”.

El año pasado la plataforma de streaming Prime Video estrenó Isabel, una serie acerca de la vida de la escritora en la que exploraba su juventud y sus ciclos de amor y dolor, que la llevaron después a convertirse en escritora. Ahora la producción está de nuevo en el centro de la conversación tras el reestreno en la televisión tradicional en el canal Lifetime a las 9 p. m. Hoy, el sábado 30 y el domingo 31 de julio se emiten los últimos episodios.

“Yo viví una juventud a prisa, atolondradamente y ahora que tengo más calma veo que los días son mucho más ricos, que los puedo gozar y vivir intensamente. Cuando era joven estaba haciendo algo todo el tiempo, y por hacer dejé de ser yo misma”, reflexiona.



