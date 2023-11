La escena eliminada de 'Wanda Vision' que sacó a polémico personaje del Universo Marvel

Los fanáticos de la serie WandaVision acaban de recibir un regalo muy interesante y que plantea un giro a la famosa serie que se estrenó en el 2021 en Disney+ y que pertenece a universo de las series de Marvel.

En una escena de la serie que se eliminó en la emisión por streaming, Jimmy Woo quiere contar con algunos testigos para el caso de Wanda, pero nunca se dice quienes son.



Según se viralizó en redes sociales, en este fragmento, uno de ellos resulta ser Ralph Bohner (Evan Peters, recordado por su papel de Quicksilver en las películas de X-Men), quien fue manipulado por la malvada Agatha Harkness para hacerse pasar por Pietro Maximoff.



En la escena, el personaje trata de escapar de las fuerzas del orden que controlan el lugar, consigue hacerse con unas tenazas con las que se quita el dispositivo localizador del tobillo y escapa para no testificar contra Wanda y para desaparecer de la trama por completo.



¡OJO! Una escena eliminada de 'WANDAVISION' revela que efectivamente Ralph Bohner era la persona que buscaba Jimmy Woo.pic.twitter.com/XJtWoxPlcB — QuidVacuo (@QuidVacuo) November 20, 2023

La aparición de Peters hizo pensar a más de uno que se trataba de una conexión a futuro de Marvel y los mutantes más famosos del cine de superhéroes. Asimismo, causó un poco de confusión, ya que Pietro fue interpretado por otro actor: Aaron Taylor-Johnson, que además falleció en Avengers: La Era de Ultrón. Pero fue solo una anécdota, un chiste para emocionar a su audiencia.



