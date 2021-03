La directora Chloe Zhao seduce a Hollywood

Nacida en Pekín pero fascinada por el Oeste de Estados Unidos, la directora de Nomadland, Chloe Zhao, tiene a Hollywood en la palma de su mano con varias prestigiosas nominaciones a premios y una película de superhéroes de Marvel en camino.

La cineasta de 38 años fue nominada el lunes a cuatro Óscar, incluyendo los de mejor dirección y mejor película, por su road movie intimista de estadounidenses desclasados que recorren el país en camionetas cumpliendo trabajos temporales.



Es la primera mujer en conseguir cuatro nominacions al Óscar en un año, y la primera mujer no blanca nominada a la estatuilla de mejor director de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, apenas dos semanas después de ganar un histórico Globo de Oro como cineasta.



"Muchas gracias a mis compañeros de la Academia por reconocer esta película que está muy cerca de mi corazón", dijo en un comunicado a los medios estadounidenses.



Ambientada en los espectaculares paisajes de estados desconocidos y escasamente poblados, como Dakota del Sur y Nebraska, Nomadland es la más reciente carta de amor de la artista china a los espacios amplios y agrestes de su patria adoptiva.



Con su primera película, Songs My Brothers Taught Me, sobre una adolescente que sueña con una vida más allá de la reserva indígena de Pine Ridge, Zhao se sumergió por meses en la vida de los nativos de Dakota del Sur.



La directora descubrió fotos de la tierra de los Dakota Sioux mientras estudiaba cine en Nueva York. Luego concibió el proyecto "para contar una historia que pudiera mejorar las cosas" para ellos, explicó en una entrevista reciente con New York Magazine.



La película ganó premios en festivales, pero su destaque vendría dos años después con The Rider, otro cuasi-western filmado en Pine Ridge y el cercano Parque Nacional Badlands, al que volvería de nuevo en Nomadland.



Otro tema común de las películas de Zhao es trabajar con actores no profesionales que interpretan versiones semificticias de sí mismos. "No soy el tipo de guionista y directora que puede crear sus personajes sola en una habitación", dijo a la revista New York Magazine.



Para Nomadland, la cineasta trabajó con una consumada actriz como Frances McDormand, a quien Zhao inspiró para que hiciera su propio viaje personal para interpretar a su personaje nómada, Fern.



Después de su victoria en los Globos de Oro, Zhao celebró el reconocimiento que esto supone para la comunidad nómada. "Si esto significa que más personas (...) ven a alguien que no vive en una casa tradicional, que vive un estilo de vida alternativo, y tal vez lo saluden y le digan 'hola', eso les alegrará el día", dijo Zhao.



Nacida como Zhao Ting, hija de un rico ejecutivo de una empresa siderúrgica china, la cineasta se fue de China cuando era adolescente para asistir a un internado británico antes de terminar su educación en Los Ángeles y Nueva York, donde tuvo a Spike Lee como maestro.



Su éxito fue celebrado inicialmente en su país natal, donde los medios estatales la llamaron "el orgullo de China". Pero luego resurgió una entrevista de 2013, en la que supuestamente llamó a China "un lugar donde hay mentiras en todas partes", y se volvió blanco de críticas.



Algunos nacionalistas la han calificado de "traidora", una controversia que podría hacer peligrar el estreno de Nomadland en China.



Aunque la película no tiene un tono político, deja entrever las crueldades del capitalismo a ultranza, que no ha proporcionado ninguna red de contención para los estadounidenses mayores.



Algo que dijo un nómada de la vida real durante la película es "el discurso más socialista que he escuchado, y yo soy de China", dijo Zhao a la New York Magazine. La cineasta reside en Ojai, un pequeño pueblo rural de California a unos 150 km al noroeste de Los Ángeles, fuertemente impregnado de la cultura hippie. Vive allí con su pareja, un director de fotografía británico, y dos perros.



Mientras que Nomadland es distribuida por Searchlight, el sello de autor de Disney, la próxima película de Zhao está asociada a los megaéxitos de taquilla vinculados a los grandes estudios de Hollywood, pues está dirigiendo Eternals, un filme de superhéroes que integran la serie de Marvel, protagonizada por celebridades como Angelina Jolie y Salma Hayek.



En febrero también se anunció que estará al frente de una versión de Drácula en clave western de ciencia ficción futurista para los estudios Universal.



Queda por ver cómo Zhao maneja el cruce de autora de independiente a superestrella de la meca del cine, pero por ahora la atención se centra en Nomadland y su desempeño en los Óscar.



"Creo que es justo decir que acaba de tener un año increíble", dijo a la AFP un votante de la Academia. "Definitivamente es una fuerte contendiente".



AFP