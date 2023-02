No hay nada que discutir, Pedro Pascal es el actor del momento, el rey Midas del streaming. El título es la definición perfecta para la carrera de este chileno nacionalizado estadounidense que tuvo que escapar de su país con su familia, cuando era apenas un niño, tras la llegada al poder del general Augusto Pinochet. Hoy, su nombre en los créditos iniciales de una serie, asegura (como mínimo) el afecto de una audiencia que parece conectar con su energía paternal y la testosterona de hombre duro, pero con sentimientos, que destila en la pantalla.

El ejemplo más claro de esa característica se está notando en la serie The Last of Us, otro batacazo de HBO, en la que Pascal interpreta a un hombre que ha perdido a su hija en un mundo herido por un apocalipsis desatado por la infección de unos hongos que convirtieron a sus víctimas en criaturas peligrosas y agentes de propagación del fin.



Se han escrito cientos de artículos desde el estreno de esta serie que alaban la evolución de Pascal como foco principal de una narrativa que está rompiendo la maldición que tenían las adaptaciones de videojuegos; de su incuestionable química con su coprotagonista Bella Ramsey, quizá un rayo de esperanza para un mundo tatuado de fascismo y todas las carencias imaginables, que a veces se ve cara a cara con esas mutaciones de humano-hongo que parecen estar fraguando una reconquista y una cruel aniquilación de la humanidad.



The Last of Us con Pascal y Bella Ramsey ha sido un éxto Foto: Cortesía HBO Max

Pero Pedro (o “Pedrou”, como le dice la prensa que no habla español) parece no inmutarse ante la oleada de atención que despierta por estos días. Como tampoco lo hizo en la cuarta temporada de Game of Thrones, cuando se ‘dio a conocer’ (digamos en las grandes ligas del entretenimiento) convertido Oberyn Martell, un monarca bisexual, carismático y exento de ese escalofriante miedo que despertaban todos los que ostentaban cualquier poder en el ambiente hostil y brutal de la serie. Su pelea contra el monstruoso caballero de Cersei fue uno de los momentos cumbre de la magistral trama de dragones y asesinos.

Pedro Pascal en una lucha con 'La montaña',en Game of Thrones. Foto: HBO Max

La fama se disparó con unas pocas apariciones y, a pesar de que él mismo pudo adivinar de que las cosas no terminarían bien cuando el equipo de maquillaje hizo un molde de su cabeza, Game of Thrones le dio el empujón final a la fama. A pesar de la reacción desenfrenada por un adiós que, literalmente le explotó la cabeza a él y a sus nuevos fanáticos, Pascal intentó asimilar la avalancha de atención. Algo realmente nuevo para él, a pesar de que comenzó a moverse por la industria del entretenimiento desde muy joven (el próximo 2 de abril cumple 48 años).



***



El hoy rey del streaming, en los años 90, cuando todavía firmaba como Pedro Balmaceda, el apellido de su padre José, lidió primero sendas batallas en infinidad de oficinas de casting. Hizo eternas filas para audiciones y dejó para nada sus datos en las convocatorias para cortos y episodios de series de televisión.



También usó el nombre de Alexander Pascal y nada cambió, pero en el 2006 nació Pedro Pascal. El apellido de su madre-Verónica- tenía más onda para los créditos de cualquier proyecto y era más fácil que los directores de casting o productores lo recordaran. Entre sus datos también recalcaba que había estudiado en la Tisch School Art de Nueva York, desde 1993, por donde también pasaron estrellas como Lady Gaga, Ethan Hawke, Adam Sandler, Mahersala Alí o Philip Seymour Hoffman.



En su época de estudiante pasó un verano en Madrid para hacer unos estudios de antropología y pasar un rato en España, y seguramente para conectar con una parte de sus orígenes, pero en en el camino consiguió trabajo como Gogó, o bailarín de discoteca, en un club llamado Morocco en el que hacía coreografías para prender la rumba cerca de la famosa Gran Vía de la capital española.

Tras ese paréntesis de estudios y danza, regresó a Estados Unidos y nadó (como en su niñez, en la que pudo haber dejado su talento actoral por las competencias deportivas) en esas turbulentas aguas de las oportunidades hasta que, por fin, pudo aferrarse a lo que sería ‘el pedazo de madera que no lo dejaría hundirse’: la televisión.Tuvo una aparición en la serie de 1990 G vs E, una comedia sobrenatural con demonios, ángeles y hasta periodistas; prestó su voz para una serie animada de MTV llamada Downtown, pero las aguas se pusieron más tranquilas cuando tuvo la oportunidad de convertirse en Eddie (aún con el apellido Balmaceda), fue el novio de Sarah Michelle Gellar, la protagonista de la serie Buffy: la cazavampiros, en la cuarta temporada en un solo episodio. Una oportunidad que lo marcó cuando tenía 24 años y que siempre recuerda con cariño, sobre todo porque pudo comerse un helado con la estrella juvenil más grande de los años 90.



Más tarde mostró que tenía una conexión especial con papeles policíacos, tras apariciones en series como la Ley y el orden, Policías de Nueva York o la película para televisión de The Burn Notice, también llegó a sus manos un proyecto para ser parte de una nueva versión de La Mujer Maravilla, con Adriane Palicki emulando a la mítica Lynda Carter y su personaje de los años 80, pero con un aire nuevo para el 2011. A pesar del esfuerzo, el proyecto nunca pudo despegar y fue cancelado. Pascal no pudo dar rienda suelta a su rol de Ed Indelicato, un detective que ayudaba a la guerrera amazona en su nueva vida en la capital del mundo.

Pedro Pascal interpreta al agente de la DEA Javier Peña en la serie 'Narcos'. Foto: Juan Pablo Gutiérrez / Netflix

“Fue como un sueño hecho realidad. Iba a trabajar con un proyecto con la influencia de David E. Kelley (productor de Friday Night Lights) y creía que iba a cambiar mi situación económica”, recordó en una ocasión en la revista Variety. Nueve años después, parecía tener una revancha al convertirse en el antagonista de Wonder Woman, con Gal Gadot. En ese momento ya tenía la experiencia y la fama por Game of Thrones, el amor incondicional de la cada vez más conflictiva fanaticada de Star Wars, por su trabajo en la serie The Mandalorian, y su presencia en Narcos como el agente de la DEA Javier Peña que se enfrenta al Cartel de Medellín y el Cartel de Cali. Nada podía fallar, pero la trama de esta Mujer Maravilla tuvo buen recaudo de taquilla y un dudoso amor de los fanáticos.



Triple Frontera cuenta la historia de un grupo de mercenarios dispuestos a lo que sea con tal de conseguir el botín de un narcotraficante. Pedro Pascal aparece a la derecha. Foto: Netflix

Porque hay que ser sinceros: en sus aventuras en el cine Pedro Pascal se entrega al máximo, pero los resultados han sido más bien tibios. Pasó también con Kingsman: Círculo de Oro; la comedia de superhéroes We Can Be Heroes; Triple frontera (que rodó en Colombia); El justiciero 2 o La gran muralla, una superproducción china con Matt Damon como protagonista y Pascal como el guerrero Pedro Tovar, en una batalla épica que se hundió en la taquilla.



***

Los gritos desesperados de miles de personas en la convención más grande de Star Wars en Anaheim, California, en mayo del año pasado, se amplificaron de manera natural con la aparición de Pedro Pascal, quien llegó al encuentro para invitar a sus súbditos de Disney Plus a no perderse la tercera temporada de The Mandalorian, una producción que realmente cuenta con el amor incondicional de sus

seguidores. Star Wars ha dado grandes pasos para renovarse y contar nuevas historias, pero solo The Mandalorian ha logrado mantenerse en la cima de esa nueva generación narrativa.

En 'The Mandalorian’ no dejó ver su rostro por mucho tiempo. Foto: Disney

Héroe con destellos de humanidad

Escondido bajo un casco de metal, Pedro Pascal supo aplicar ese intenso misterio que imponía interpretar a un guerrero solitario, fuerte y con un extraño vínculo paternal con Grogu, la pequeña y poderosa criatura que todos llamaron Baby Yoda. Su personaje conectó fácilmente con su aire al estilo de un vaquero espacial, al estilo de tipo duro de Clint Eastwood, marcando un estilo de héroe golpeado por destino, frío en algunas circunstancias, pero con destellos de humanidad y ciertos toques de humor.

En el juego de las coincidencias, esos elementos se han podido notar en The Last of Us, donde interpreta a Joel Miller, un mercenario que ha vivido en las sombras de las destrucción, pero que parece encontrar cosas que lo puedan ayudar a redimir su dolor o su pasado, al igual que Din Djarin, el mandaloriano más querido en todo el mundo. “No tengo hijos, solo he aprendido a través de estos personajes lo dolorosamente vulnerable que te vuelves y lo mucho que tu vida depende de que ellos estén bien”, recalcaba en una entrevista en The Hollywood Reporter.

Pedro Pascal asume un rol paternal muy especial en la cruda 'The Last of Us'. Foto: HBO Max

Con su cabello un tanto alborotado, su mirada casi de abuelo bonachón y unas gafas de marco grueso, con las que a veces aparece cuando no está tratando de sobrevivir entre infectados con hongos horribles o imperios tiránicos de otras galaxias, Pedro Pascal no aparenta la relevancia que tiene en el mundo del streaming y prefiere seguir siendo ese tipo tranquilo, que se goza algunas cosas que le deja el ser tan famoso. Vive solo y lo único que parece preocuparle es- como contó en una entrevista- que sus familiares en Chile le den su número de teléfono a mucha gente, tal vez por la emoción de tener al actor latino del que más se habla en este momento.



Es una figura paterna entrañable en las dos ficciones más famosas de su carrera. Y en la vida real es un tipo divertido que le gusta jugar el videojuego homónimo que inspiró The Last of Us y también es un buen hermano: apoyó en todo lo que puede a una de sus hermanas, Lux Pascal, una actriz trans que desarrolló una carrera en Chile e hizo parte del elenco de la tercera temporada de Narcos.



Ahora está emocionado por estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, el primero de marzo de este año; por la seguridad de seguir luchando por sobrevivir al tener luz verde para un nuevo ciclo de The Last of Us y con la gran oportunidad en el horizonte de protagonizar un cortometraje bajo la dirección de Pedro Almodóvar, Strange Way of Life, inspirado en la película Brokeback Mountain, que se estrenará en mayo en la nueva edición del Festival de Cannes, junto a Ethan Hawke, otro soñador que también se graduó de la Tisch School Art de Nueva York.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

