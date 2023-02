Como un capítulo que conmoverá al país, anunció ‘Caracol televisión’ a la emisión de este martes 7 de febrero del reality musical con el que se conectan los colombianos en las noches.



En esta noche, las que serían “las mejores voces de la televisión” se unieron para entonar juntas un ‘El himno de La Descarga’, ante el cual los jurados se mostraron bastante conmovidos. Sin embargo, la unión entre los participantes no duró mucho.

"Canta, mi gente canta, una descarga de amor", decía la canción que mezclaba varios ritmos colombianos, en una presentación por la cual los mentores Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi aseguraron haberse sentido bastante orgullosos.



Luego de dar una memorable presentación, que sacó algunas lágrimas, los concursantes, quienes tienen que convivir juntos, mostraron sus inconformidades a la hora de organizar dicha puesta en escena.



José Miel fue el único participante que no hizo parte de la canción, por lo cual mostró molestia. Según dijo ante las cámaras, lo habían invitado a hacer algunos coros pero su participación nunca se concretó. “No me gustó la canción y sentí en un momento que no me tuvieron en cuenta. Se me mezclaron las dos cosas y a mí se me nota en la cara las cosas que me gustan y las que no. Me encantó que ellos lo hayan hecho", afirmó.



Pero ese no fue el único roce que levantó el tema musical. En el escenario, al grupo se le pidió repetir el coro de la canción. En ese momento, Cristian Better hizo un conteo que interrumpió Román, lo que generó una discusión sobre si esto era o no “una falta de respeto”. Pero Román dijo que estaba de espaldas, por lo que no se dio cuenta de dicha interrupción, aclarando el malentendido.



Pero las discusiones no se detuvieron allí. Luego, Breiner entró a la casa haciéndole un reclamo a Oropesa, quien se había referido a los demás participantes como “carroñeros”. En ese momento, las opiniones entre los concursantes se dividieron, lo que ocasionó un nuevo conflicto.



“Un comentario suelto lo puede hacer cualquiera, lo importante es reconocer la equivocación”, señaló Jenny Ramírez, llamando a la cordura a sus compañeros.



Finalmente, Oropesa reunió a los participantes para pedirles disculpas, pero Breiner rechazó sus palabras y aseguró que prefería que le pidieran perdón personalmente.

