Que en Colombia se canta, toca y baila todo, esto es una verdad nacional. Y Caracol ha encontrado una mina de 'rating' en la música para concurso y para ficciones.



Ahora, muy originalmente, se copia a sí misma y revuelve todo en un guiso llamado 'La descarga'.

La idea es hacer que parezca un reality de convivencia. Y eso suena bien, si ya tuvimos 'Protagonistas de novela' donde convivir fue una mala actuación, y si ya tuvimos 'Yo me llamo', 'A otro nivel', 'La voz'… donde cantar lo es todo. Y si ya a las 8 p. m. solo vemos gente cantando o corriendo… pues esta mezcla debería funcionar.



Pero un concurso es sus jurados. Y ahí están el romántico Gusi, la que parecía iba a pegar y no de Maia, la extrovertida y racista de Marbelle y el bohemio de Santiago Cruz.



Ellos y ellas tienen como tarea “pulir esas joyas que vienen ya casi hechas” y darles “alguna mañitas”, dijo Marbelle. Y de mañas sabe.

Caracol los llama “íconos de la música”, pero… Cruz quiso, pero no llegó y se quedó en ser un baladista poco más que soso. Maía siempre anda como en una velocidad mayor y ha intentado todos los ritmos sin consolidarse. Gusi está más cercano a ser la estrella del asunto por su melosería y romanticismo.



Capítulo aparte es el espontaneismo de la vedette Marbelle, haciendo siempre de sí misma, y demostrando que su mayor talento es la bobada, el hablar sin filtro para demostrar sus ignorancias que terminan en racismo y demás linduras.

Por eso es conocida como racista, machista y xenófoba.



Y eso ya no es tan chévere en un mundo que está cambiando y ya no aguanta que la ignorancia se convierta en maltrato. Y hay que recordar que sufre más quien odia que a quien se le odia. Y además, el odiador demuestra una baja autoestima, he ahí su agresividad.

Y si se los pone a los cuatro en el guion, pues el resultado es destemplado y solo puede agradar a los jurásicos. Lo cierto es que con este jurado ha expulsado a los jóvenes y se han concentrado en los odiadores de fakebook y ‘guasá’.



Y además, hay problemas de dramaturgia entre los jurados y de conexión de estos para con los televidentes.



Ya en el plan de innovación, Caracol dice que este concurso sí es distinto porque tiene un escenario de alta tecnología que parece un viejo tocadiscos que es un tornamesa con 4 esquinas. Pero si se ve, es lo mismo de siempre. Eso es ocultar la falta de talento moviendo la cámara, abusando del griterío y celebrando la tecnología.



La innovación total está en la convivencia que habrá en la cocina porque no saben cocinar, en los baños para algo de seducción, en la terraza para el chisme y hablar mal del otro, en el jacuzzi para la carne. Todo resulta en una descarga desabrida.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

