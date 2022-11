‘La descarga: el templo de la música’ es la nueva competencia de canto de ‘Caracol Televisión’, en la cual participan como jurados los artistas Maía, Santiago Cruz, Marbelle y Gusi.

Uno de los capítulos que logró captar la atención de los televidentes fue en el que apareció una participante quien ya había concursado en la primera temporada de ‘La voz: Colombia’.

(Además: ¿Es un cinéfilo? Descúbralo con este test sobre el periodismo en el cine).

La mujer, quien es conocida bajo el seudónimo ‘Lady Afrowhite’, reapareció en la escena televisiva con un nuevo aspecto; pues era recordada por tener sobrepeso.

Lady, cuyo nombre de pila es Andrea, trajo a la memoria que cuando tenía 20 años de edad, empezó a sufrir problemas de peso, lo que la hacía sentir triste y frustrada, incluso con problemas de depresión. Sin embargo, su pasión por el canto y el baile la hicieron salir adelante con su dieta, pues afirmó que bajó un total de 37 kilogramos.

(Le puede interesar: Shakira vuelve como ‘Gazelle’ en la nueva serie animada de Zootopia).

Durante la entrevista tras bambalinas con el presentador Carlos Calero, Andrea confesó que los cambios que ha tenido desde la vez que participó en ‘La voz’ también han sido internos: “¿Quién no cambia quitándose 37 kilos de encima? Ha sido una cuestión de años”.

La participante se subió a la tarima de ‘La descarga’ para cantar ‘Don’t start now’ de Dua Lipa, sin embargo, no logró superar la etapa de audiciones pese a la aprobación de tres de los cuatro jurados, pues Marbelle le confesó que no le convenció su puesta en escena.

“Sentí en algún momento la inseguridad y hubo unos temas de afinación, pero más allá de eso, sentí que no me conecté completamente contigo, no había afinidad. Me encanta como te ves, me encanta tu color, pero algo me faltó”, le comentó la cantautora vallecaucana.

(Lea también: La nueva producción con la que Lina Tejeiro regresa a la televisión nacional).

Maía, por su parte, la felicitó por todo el proceso de cambio de apariencia al cual se sometió, además de reconocerle su esfuerzo en el escenario: “Te ves divina, espero te sientas bien con tu nuevo peso porque eso es todo, el como uno se sienta”, le dijo.

Andrea, con una sonrisa en el rostro, le respondió: “Primero hay que hacer un trabajo interno para poder lograr estas cosas porque o sino, va a haber un punto en que vas a volver a lo mismo. Yo llevo 10 años muy estable, con una relación saludable con la comida y aquí estoy”.

