La decepción del Canal 1 / El otro lado

Celebramos 65 años de calidad televisiva nacional. Somos referentes en el mundo en la ficción, somos un país de cuentachistes y en lo informativo no hemos hecho nada para la historia. Pero lo peor es la decepción del Canal 1.



La televisión colombiana cumplió 65 años, nació en 1954, y el Canal 1 es emblemático de nuestra historia audiovisual, ha existido desde siempre. Y hoy es un canal que decidió no ser canal sino colcha de programas baratos y que se salva gracias a que mantiene calidad informativa con ‘Noticias Uno’ y CM&.

El televidente Manuel Mojica escribió e hizo este análisis: “El Canal 1 está mal en programación, ya que no ha entendido la cuota de pantalla colombiana. No ha entendido que sin arriesgar en telenovelas o dramatizados nacionales, no hay competencia. Y hay razón a la protesta de los actores que no han encontrado trabajo en el 1.



“Lo más triste es la programación matutina que entre semana volvió a las televentas disfrazadas de programas de salud de 6 a 8 a. m., quitando un informativo que buscaba otro análisis, ni siquiera quiere hacer un programa o franja infantil, me temo que el 1 está regresando al pasado. Caracol y RCN celebran que de pronto este canal apague para siempre antes de tiempo.

“Ojalá el 1 haga algo para beneficiar a todos, y se arriesgue a hacer una novela, dramatizado o serie nacional y fomente el trabajo creativo nacional”.



Don Manuel tiene toda la razón. El Canal 1 debe competir. Y lo hace en noticias al ser el canal de la opinión y la conversación pública, donde los que toman decisiones van a ver de qué va la vida política y los que quieren algo de información libre e independiente se sienten respetados.



Pero el resto es patético. No hay novedad en formatos, no hay producciones de ficción para competir, solo se quiere sobrevivir y ganar algunos pesitos.



Cuando lo intentaron con ‘Sin senos sí hay paraíso’, lograron poner a temblar a RCN. Ahora solo lo salvan las telenovelas turcas, que no están mal, pero no puede ser el todo.



El Canal 1 debe ser un canal con marca propia en todos los formatos, con una programación más atrevida, de mejor calidad y con más sello Colombia.



La decadencia de la marca RCN le ha dado la oportunidad de competir, pero no la han aprovechado, y ahora RCN parece que va por la reinvención con sentido.



El 1, el canal emblemático de los 65 años de televisión, debe competir. Si no lo hace, morirá, y no será culpa del internet ni las redes, sino de sus mediocridades. Y eso significa contraprogramar y reinventar formatos, pero con televentas y programitas bobos de estudio no lo logrará.



El 1 debería meter más formas de ser colombianos, ir más al territorio, estar con los colombianos, hacer televisión desde y con los ciudadanos. Y recordar que sin ficción, sin series, sin telenovelas no hay ‘rating’.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com