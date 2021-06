¿Que le pasó a Robert de Niro con la comedia 'En guerra con mi abuelo'

Recientemente Robert de Niro se declaró en quiebra, y en medio de esa poco halagadora situación el actor parece haber llegado al punto de tener que aceptar varios proyectos que no corresponden a la altura de su historia y de su inmenso legado cinematográfico.



Cómo contexto: Robert de Niro se declara en quiebra

El legendario actor, de 77 años, parece entregado a una suerte marcada por las películas de fácil digestión o la comedia más inofensiva, dejando atrás interpretaciones inolvidables como el alienado Travis Walton en Taxi Driver, su brutal trabajo en Toro salvaje, el carismático y joven Vito Corleone en la segunda parte de El Padrino o el impresionante ejemplo que dio acerca de lo que significa ser una víctima de guerra como Mike Vromsky en El cazador.





El contraste entre esas comedias flojas y su leyenda se hace más extraño si se revisan algunos de sus proyectos más recientes, como Joker, con un interesante juego actoral junto a Joaquin Phoenix, o Killers of the Flower Moon, que está filmando con su amigo Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. O el nuevo proyecto cinematográfico de David O’Roussell y el drama Armageddon Time, con Donald Sutherland, Oscar Isaac y Cate Blanchett.



Pero De Niro, que no tuvo problema en convertirse en un abuelo alocado en Dirty Granpa –golpeada por la crítica en 2016–, ahora repite ese rol en la comedia En guerra con mi abuelo, quizás el proyecto más predecible y ligero de esta etapa de su carrera. ¿Qué te pasó, Robert de Niro?



La respuesta es sencilla: necesita dinero, y la verdad es que su nombre en los créditos adorna y le da un brillo especial a cualquier aventura audiovisual. Sin embargo, esas apuestas laborales también pueden estar ligadas a una vida marital compleja; malas decisiones a la hora de elegir sus proyectos o a tomarse muy en serio eso de que está más allá del bien y del mal.



Con todo eso, se podría explicar su paso por En guerra con mi abuelo, que está disponible en Amazon Prime Video y, a pesar de algunos destellos de ternura y, claro, de la inmensidad de De Niro, no pasa de ser un producto superficial.

Las comedias le ayudan a pagar los gastos del divorcio al actor de 77 años. Foto: Diamond Films

La pelea de Peter (Oakes Fegley), un niño que tiene que despedirse de su habitación ante la llegada de su abuelo que va a vivir con su familia, pretende sacar a relucir la idea de un hombre mayor que trata de reconectarse con los suyos (como lo hizo de manera más acertada De Niro en la comedia Estamos todos bien), pero termina atrapado en un sinfín de situaciones absurdas, caídas estrepitosas y guerras de comida, al mejor estilo de otras producciones como Más barato por docena o Guerra de papás.



El veterano actor se esfuerza por llevar la película a algún lado y no está solo: tiene a Uma Thurman (Kill Bill), a Christopher Walken (que coincidió con De Niro en El cazador) y a Jane Seymour, la actriz inglesa que fue chica Bond, hizo dramas y protagonizó la serie La doctora Quinn y apareció en El método Kominsky. Realmente, de lo único que uno no puede quejarse de En guerra con el abuelo es de la calidad de su elenco.



Pero volviendo al conflicto de Peter, que está cansado de dormir en el ático, la cosa no pasa de una mirada sin riesgo de la típica tensión generacional que luego se convierte en una moraleja acerca del respeto a los mayores.



Cheech Marin, Robert de Niro, Jane Seymour y Christopher Walken: un elenco de lujo. Foto: Diamond Films

Lo cierto es que en el futuro el joven actor Oakes Fegley tendrá como recuerdo haber actuado al lado de uno de los más grandes de Hollywood, pero para Robert de Niro, lo más seguro es que En guerra con el abuelo sea solo un paso para ‘cuadrar caja’ y solventar las exigencias económicas de su exesposa Grace Hightower.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1

Navegantes del cable