La cultura manda, Señal no obedece

Hay sorpresas que da la televisión. Y es que cada día uno descubre que hay gente haciendo cosas diferentes, innovadoras y con estética propia.

Esta semana descubrí En tablas, un juego para enfrentar la cultura, un programa que presenta a personajes de la cultura que piensan con cabeza propia en diálogo sobre los modos diversos de habitar la vida.



La sorpresa es aún mayor cuando uno se entera que se han grabado 84 programas en 6 temporadas y Señal Colombia no lo quiere.



El programa lo hace la Universidad de Antioquia, lo conduce el curador de arte Óscar Roldán-Alzate y lo testimonian personajes que hacen de la vida una aventura del imaginar mundos distintos.



La realización es simple, concreta y poderosa porque deja que las ideas fluyan y los personajes se construyan a sí mismo.



En tablas es una serie de televisión que cree que el mundo lo hace la gente con talento y atrevimiento. El programa desarrolla un argumento que eleva a nivel intelectual el diálogo, ya que la conversación es el mejor modo de conocernos como sujetos e imaginarnos como colectivo social.



El foco del programa es la cultura. Y cuando nos referimos a cultura nos encontramos con la producción de sentidos colectivos de carácter público y en perspectiva de abrir mundos. Su coherencia es que documenta propuestas diversas de sociedad, donde lo que importan son los contenidos y los procesos de creación estética.



La virtud el programa es que es bonito y simple, y que testimonia el valor de nuestra cultura a través de la vida y obra de personas que están inmersas en procesos creativos, de gestión cultural o en el análisis y teorización de los fenómenos de la cultura. Este es un relato de las expresiones, técnicas, sensaciones y sentimientos que nos constituyen como seres humanos. Al final, uno queda con saberes sobre sus obras y el contexto cultural que habitamos.



Por este programa han desfilado todas las formas de la cultura: creadores, artistas, sabedores indígenas, dramaturgos, sociólogos, teatreros, escritores, docentes, arquitectos, editores, comunicadores, periodistas, cineastas, reporteros gráficos, trabajadores sociales, coreógrafos, bailarines, músicos, cantantes de ópera, historiadores, dibujantes, museógrafos, curadores, gestores culturales, diseñadores, críticos, investigadores, economistas, joyeros, filósofos, ilustradores, psicólogos, publicistas, tatuadores, guías de turismo, cocineros, biólogos, influencers y hasta un apicultor.



Y los nombro a todos porque es raro encontrar en un solo programa esta diversidad de pensares e imaginaciones sobre nuestros mundos. Y de esa diversidad es que nos testimonia y da cuenta eso que llamamos la cultura.



74 capítulos han sido emitidos por Canal U, Canal Zoom y el Canal Institucional. Y están disponibles por las redes digitales. Una televisión digna de ver y repetir.

Lo raro es que un canal como Señal Colombia diga que no le sirve. Raro eso de despreciar la cultura en nuestro canal nacional de lo cultural. Raro eso de que la buena televisión no quepa ahí. Raro eso de Señal Colombia.



