La cultura es la hija boba de las Tic / El otro lado

“Las plataformas multinacionales no solamente no pagan impuestos aquí, además eclipsan –con la fuerza de su ‘marketing’ y con la ayuda de nuestro provincianismo– las mejores propuestas autóctonas”, escribe el crítico cultural Jorge Carrión.



Y agrega: “Si queremos seguir encontrando magia artística, informativa y cultural, tenemos que defender” aquello que no siga “el criterio de los algoritmos, sino el de la diversidad”.

Eso se llama soberanía cultural y de eso poco nos queda en Colombia porque el Mincultura es el hijo bobo de Mintic.



Mincultura desapareció la comunicación como cultura y con ello se fueron los medios, el periodismo, las radios comunitarias y el apoyo a colectivos y el enfoque étnico.



Todo eso es ahora parte del patrón: Mintic. La moda es “usa un celular y una plataforma y te daremos plata”; “ideas e identidad, eso es jurásico, ‘¡won!’ ”.



Mintic endiosa a las empresas de telecomunicaciones (Claro, Google, Facebook, Apple, Netflix…) y aborrece el talento, los medios locales y nacionales.



Por eso, lleva tres medidas de apoyo a lo perverso que es el Canal Uno: Nombre un programa que no sea CM& de ese canal que aporte algo. Y todo por sacar del aire ‘Noticias Uno’. Lástima ese bien público que es Canal Uno.



La licitación de la subasta del espectro electromagnético lo ganó un fondo de inversión Partners que ‘cañó’ ofreciendo $ 1,7 billones para, una vez cerrada la puja, retractarse y decir que fue “un error de digitación”. Entregan ‘erroristamente’ lo digital a un fondo de inversión.



El dominio .CO se lo vendieron de modo fraudulento a otro fondo de inversión y en 24 horas el ganador le vende a GoDaddy. Mientras en el 2014 Colombia recibió 109 millones de dólares, ahora recibirá 11 millones de dólares aproximadamente.



Y el lío no es que la ministra anterior era soberbia y odiaba lo político y a los colombianos, ni que la nueva sea populista y ‘charista’, es que ese ministerio tiene un ADN gomelo que manifestó Plata cuando dijo: “miserables” y “Yo ya odio a esos h. p. (...) a veces pienso, qué mamera tener que hacer un contrato para esos manes”.



Mintic, por la ley Constaín, se quedó con todo el dinero de la televisión pública y por eso ‘marranea’ y decide que a los comunitarios le dan chichiguas, mientras a los empresarios, riqueza. Ahora da lo de los canales regionales como regalo, cuando eso era lo que recibían de la ANTV.



El señor Fabio Zuleta habla, al aire y sin pudor, de la compra y venta de mujeres en la Alta Guajira. Y Mintic: silencio de emergencia. Mininterior rechaza. Les faltó crear otra comisión de diálogo. ¡Hagan algo!



Mientras tanto, en Montes de María, en medio de esta COSA, no tienen servicio de internet como todo el país.

La desconexión es por el mal servicio. Y Mintic, a su patrón Claro sí no le dice ni muuu.



Señora ministra nueva, muy bien su populismo alegre, pero revise antes el ADN Mintic.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com