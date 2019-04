La crítica destroza la nueva película de Hellboy

Dirigida por Neil Marshall y protagonizada por David Harbour (de la serie Stranger Things, de Netflix), Hellboy reinicia su historia en el cine, después de dos entregas, que dirigió el mexicano Guillermo del Toro: en el 2004 (Hellboy), y en el 2008 (Hellboy 2: el ejército dorado), ambas con Ron Perlman interpretando al demonio.



Pese a contar con una producción más sofisticada, y con Mike Mignola, el autor del cómic como guionista, la nueva Hellboy no ha sido bien recibida por la crítica estadounidense.



"No es más que una historia incomprensible, frenética y poco desarrollada, llena de violencia, batallas monstruosas y con una atmósfera apocalíptica que no es nada relevante", expresó Owen Gleiberman, de Variety.



En esa misma línea, John DeFore, en The Hollywood Reporter, expusó: "Es simplemente terrible. Sobrecargada, bastante menos entretenida de lo que quiere ser y con malas decisiones en el diseño, incluso cuando algunas cosas funcionan".

Intentando rescatar algo positivo, Eric Kohn, de IndieWire, dijo que "Harbour es un Hellboy formidable”; sin embargo, “es difícil sacar algo de una película que no se preocupa de ofrecer observaciones agudas sino de llenar sus 120 minutos con cosas convencionales”.



Finalmente, el comentario de Phil de Semlyen, de Time Out, parece más un consejo para los espectadores: "Huye y escóndete de este incoherente e innecesario reboot de la franquicia (...) Sus dos horas de duración parecen una eternidad".

