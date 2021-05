'La costa de los Mosquitos': un clásico en formato de serie

En la costa nicaragüense-hondureña, abrazada por el mar caribe, hay un lugar conocido como Costa de Mosquitos. Puede sonar familiar para algunos, ya que Colombia se disputó su soberanía con Nicaragua hace apenas unos años. Este lugar, además de las memorias históricas, inspiró en 1981 al icónico escritor Paul Theroux a crear la novela La costa de los Mosquitos (1981), que se convertiría en best seller y luego sería adaptada al cine en 1986 por Peter Weir. Este año, coincidiendo con los cuarenta de la novela, el 30 de abril se estrenó su serie en la plataforma de streaming de Apple TV+.

Cambios en la historia

La serie se distingue de sus antecesoras por un detalle no tan pequeño, no obstante conservar el mismo nombre: la trama no tiene que ver con la costa nicaragüense, sino que sucede en el sur de México. La razón aún no es clara, pero no es lo único que parece diferenciarse. Los hechos parecen los mismos: un hombre y su familia huyen de Estados Unidos, en una carrera para ponerse a salvo, pero la amenaza que los lleva a escapar es distinta: mientras que en 1986 el padre concluye que deben irse porque el país está siendo amenazado por el colapso económico o un ataque nuclear, en la serie él tendrá otras preocupaciones más modernas y será perseguido por el gobierno norteamericano, por lo que emprenderá un viaje a México con su familia.



Con todo, la serie narra el clásico y envolvente drama en que los personajes irán develando diferentes capas a través del peligroso viaje liderado por Allie Fox, el padre, un inventor de carácter idealista que en su carrera se enfrentará a la realidad con múltiples obstáculos.

¿Quién está detrás de la serie?

La historia incluye una puesta en escena de más acción, con causales más acordes con los contextos de la actualidad y de sus audiencias. Es una adaptación al formato serie, que requiere elementos de enganche mayores que los de una película o los literarios. Esto será de la mano del guionista británico Neil Cross, creador de Luther (2010), la serie de detectives de éxito internacional de la BBC, junto con Rupert Wyatt, director de El origen del planeta de los simios (2011). Este dirigirá los dos primeros capítulos, que saldrán el 30 de abril, y figurará como productor ejecutivo con Edward L. McDonnell y el autor de la novela original, Paul Theroux.



El sobrino de este último, Justin Theroux, será el protagonista. Además de su papel, también es director y guionista, y es reconocido por su aparición en Inland Empire (2006) y Mulholland Drive (2001), ambas del aclamado David Lynch; Melissa George, la actriz australiana de Pánico en las alturas (2011) o Triángulo (2009), será la madre y esposa, y los hijos estarán representados por Logan Polish y Gabriel Bateman.

La historia original

La novela fue publicada en 1981 y ese mismo año recibió el premio James Tait Black, uno de los galardones literarios más antiguos del Reino Unido. La mente original de esta historia es Paul Theroux, el icónico cronista viajero que inventó su propio género para escribir, la ‘literatura del deambular’, que trasciende en toda su obra. Los viajes que describe con su pluma literaria son producto de una vida como auténtico viajero.



Por su parte, la adaptación cinematográfica fue un largometraje estrenado en 1986 y dirigido por Peter Weir, aclamado por cintas como La sociedad de los poetas muertos (1989), El show de Truman (1998). El guion fue escrito por Paul Schrader, de Taxi Driver (1976) o Toro salvaje (1980). Pese a que la película no tuvo mayor acogida en su momento, años después se le reconoció su valor, al punto de que su protagonista, el reconocido Harrison Ford, recibió un Globo de Oro a mejor actor en 1987 por su papel de padre. Su elenco también incluyó a Helen Mirren y River Phoenix.



La adaptación consta de siete episodios, su emisión empezó el 30 de abril y estrenará uno cada viernes.

