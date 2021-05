Las condición que pone Will Smith para volver a DC

La presencia de Will Smith, de 52 años, en una produccion cinematrográfica suele ser una garantía de taquilla y la crítica. Así lo demuestran títulos como Soy Leyenda, Hombres de negro y En búsqueda de la felicidad.

De izquierda a derecha: Trey, Willow, Jaden, Jada Pinkett Smith y Will Smith. Trey es el hijo mayor de Will Smith y de Sheree Zampino, quien estuvo casada con el actor durante tres años (1992-1995). Foto: Phillip Faraone / AFP

The Suicide Squad (2016), película en la que el actor encarnó a Deadshot, en cambio, fue como un traspiés para el actor, un fracaso. Tanto que, pese a que la crítica fue benévola con él, la cinta es considerada una de las peores del género de superhéroes en portales como Rotten Tomatoes.



Pese a esto, el actor consideraría volver a integrar el elenco de una producción de DC si se cumple cierta condición publicada por We Got This Covered.



Según este medio, el protagonista de Hombres de Negro pidió que su hijo Jaden Smith tenga el papel de Static Shock, otro de los famosos personajes de este universo del comic.

Esta actitud ha recibido críticas, pues no es la primera vez que el actor ejerce presión para que su hijo consiga un papel. De hecho, los Smith actuaron juntos en la producción En búsqueda de la felicidad. justamente en esta producción, siendo niño, Jaden saltó a la fama.

REDACCIÓN DE CULTURA

@CulturaET