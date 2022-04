Fue el destino; o Dios, como cree ella. Sandra Melissa Torres caminaba con pasos largos por La Torre, su barrio en Medellín, porque iba a llegar tarde a una reunión del colegio de su sobrino Miguel Ángel. Iba con él y con su hijo Emiliano. Iban a llegar tarde, pero hubo algo que la hizo frenar: vio a un muchacho con una cámara de video y, todavía sin saber por qué, se le acercó y le preguntó qué estaba haciendo. Él le respondió que buscando el personaje para una película: Amparo. “Acompáñeme”, le dijo. “Venga que a donde yo voy hay muchas mujeres y de pronto la encuentra”.

El camarógrafo la siguió e hizo algunas pruebas entre las asistentes a la reunión. Sandra Melissa no se quedó con las ganas y le pidió que le dejara hacer lo mismo. Y el hombre de la cámara la grabó. Dio su nombre y sus datos personales. Quince días después la llamaron; querían hacer otras pruebas. Las hizo y ocho meses después le pusieron una cita para decirle que habían encontrado a Amparo: ella, Sandra Melissa Torres, iba a protagonizar una película. No solo se quedó con el papel del primer largometraje del director Simón Mesa, sino que se ganó el premio a mejor actriz en el apartado de la Semana de la Crítica del Festival de Cannes del 2021.



Sandra Melissa nunca había actuado en su vida y por poco no va la cita en la que le dieron la gran noticia. “Estoy muy emocionada y con muchos nervios”, reconoce ahora que Amparo, después de un exitoso ciclo en festivales de cine, se estrena este jueves en Colombia.

La película refleja el drama que tiene que asumir una mujer en 1998 para evitar que se lleven a su hijo Elías al Ejército y que tenga que ser parte del conflicto armado.

Es una madre soltera, tiene otra hija pequeña y se dedica con una convicción indestructible a tratar de frenar el reclutamiento de su hijo que, en esa época, comenzaba muchas veces con las famosas batidas callejeras en las que jóvenes sin papeles eran llevados en camiones de las fuerzas militares para investigar su situación y luego enrolarlos como soldados.



Torres consigue en la pantalla conectar con emociones que van de la desesperación, la fragilidad hasta la fuerza para no desfallecer en medio de cientos de obstáculos y personajes obstinados en destruir ese vínculo de una madre con su hijo. Torres habló con EL TIEMPO de su experiencia en este filme que, como lo reconoce bromeando: “Me sirvió para pagar deudas y no deberle plata a nadie”.

'Amparo' es dirigida por Simón Mesa Soto. Foto: Evidencia Films

¿Cómo se conectó con la historia?



Yo la leí y me pareció muy linda. Pero cada vez que repasaba el guion yo le encontraba cosas. Me emocioné más y quería saber qué pasaba –yo no tenía la película completa: solamente mi parte–. Tenía muchos sentimientos encontrados.

¿Por qué?



Me ponía a pensar mucho, porque yo soy mamá y pensaba qué sucedería si tuviera una situación así. Me ponía en la posición de Amparo y me daba tristeza de que nadie la pudiera ayudar, que lo que recibía de su mamá no era lo que necesitaba o buscaba; ver cómo entre las mujeres no hay apoyo.

¿Ha preguntado por qué la escogieron?



No, la verdad, nunca le he preguntado eso.



¿Y por qué cree que sucedió?



Porque Dios fue el que hizo esa obra para Simón, le dio esa mirada profesional, viendo en mí ese potencial. Yo no soy actriz. Trabajo en una empresa como socia: lavamos tapetes, colchones, muebles y cojinería de carros. Dios también me dio el poder de lograr lo que ellos querían: las emociones y que lo que dijera se sincronizara con la situación, con mi expresión corporal.

¿Cómo fue el rodaje?



Difícil, pero como fue mi primera vez, yo estaba emocionada por el mero hecho de que iba a estar en una película. A veces me salía de la línea, no entraba Amparo sino Sandra, porque Amparo está con una tristeza enorme; en cambio Sandra a toda hora tiene una sonrisa. A veces Simón me decía: ‘necesito que salga Sandra y entre Amparo’.

¿La película es un tributo a la fuerza maternal de las mujeres en este país?

Creo que hay de todo un poco, porque a la berraquera, el amor, a la lucha de las mujeres se le suma el maltrato, que no solamente es de golpes: el abuso de poder es terrible. Porque se aprovechan de los más vulnerables. La película también habla de la corrupción y de lo que Amparo tuvo que hacer para ayudar a su hijo.

Mejor actriz en el Festival de Cannes, ¿cómo asimiló eso?



A mí me quedó gustando, porque es una voz de aliento para muchas mujeres. Soy una persona apenas con bachillerato, y eso me ayuda a que ellas piensen que estas oportunidades no son solamente para las personas que tienen dinero. Soy un reflejo de que los sueños se cumplen.

¿Qué pensó cuando vio por primera vez ‘Amparo’?



Yo estaba anonadada... mirándome en la pantalla grande. Sí, ya le he visto como cinco veces y cada vez le encuentro cosas bonitas, pero también viendo los defectos. Pero en la segunda vez, ya me fijé en el mensaje: en la voz de aliento que representa la historia.





ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA EL TIEMPO

@CulturaET

