“Siempre me dijeron: ‘Haz lo que tú quieras hacer. Si quieres vender empanadas, vende empanadas, pero sé la mejor’”.



Ana María Quintero dedica varias horas sentada en su escritorio para hacer magia. Y lo que empezó como un hobby en el colegio ahora la tiene haciendo los efectos visuales de la serie de moda: ‘The Last Of Us’, adaptación del videojuego del mismo nombre en la que actúan Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Llegar a un escenario de tan alto nivel no fue fácil. Tuvo que sacrificar su vida junto a su familia y no los ve tan seguido como antes, está absorta en una cultura muy diferente y hay días en los que solo ve pantallas, pero era un reto que debía tomar; sobre todo considerando que carreras como la que ella estudió no tienen muchas salidas en Colombia o están distanciadas de los estándares manejados en escenarios internacionales.

Cuando descubrió su talento no necesitó una inversión o programas sofisticados, pues confiesa que utilizaba el editor ya descontinuado de Microsoft: Movie Maker. Los programas profesionales vendrían después, a medida que aumentaba el gusto por la edición.



“Los últimos tres años del colegio (se graduó en 2013) me ponían mucho a hacer videitos para explicar alguna guerra o temas así, y a mí me encantó. Siempre pedía ser yo la que editaba a pesar de ser trabajos grupales”, le cuenta a EL TIEMPO la joven de 25 años.



Una vez terminó el colegio se fue a Canadá seis meses con el objetivo de estudiar inglés y cuando volvió a Colombia ya había decidido que quería dedicarse a aquello por lo que sentía pasión y descubrió Comunicación Audiovisual en La Sabana, una de las pocas universidades que la ofrece.



De esa época recuerda la clase de Edición No Lineal, en la que aprendió que las historias no se cuentan solo desde la imagen o la voz, sino desde la edición, tal vez la herramienta más importante.



Al graduarse empezó a trabajar en una productora pequeña, también tuvo la oportunidad de pertenecer a Dynamo. Luego empezó la pandemia y, en sus palabras, “se estaba volviendo loca entre cuatro paredes”, lo que explotó su creatividad.



Quien mire su Instagram (@anamation.art) se dará cuenta de que se anticipó a lo que hoy en día se hace fácilmente con ayuda de aplicaciones como Cap Cut, pero en ese momento era muy novedoso.

Estos pequeños experimentos fueron tomando forma, haciéndose conocidos (logró trabajar con la bailarina Valeria Sandoval, por ejemplo) y hoy construyen el portafolio que le abrió las puertas a Lost Boys, una academia ubicada en Vancouver, Canadá, donde se especializó en VFX.



“En Colombia yo intenté buscar cursos, videos en YouTube, incluso pagué algunos en Crehana, pero la verdad es que aprendí muy poco”, recuerda.

Ahora integra el equipo de Crafty Apes, compañía con sede en Los Ángeles, Atlanta, Nueva York, Vancouver, Montreal, Baton Rouge y Akbuquerque, y pudo notar que allí “sí se respetan los horarios y se preocupan por la salud mental del trabajador”. En Colombia, en cambio, debía trabajar también los fines de semana o hasta muy tarde a diario.



Pero no fue cuestión de suerte, sino de esfuerzo arduo, pues nunca dejó de ser autodidacta, apasionada y curiosa. Ella misma tocó puertas y labró el camino para estar donde está hoy, sin desconocer el apoyo de sus padres, a quienes describe como su motor.



Tampoco es aleatorio que esté triunfando en Canadá. “Si vienen extranjeros a hacer una película se les devuelve un alto porcentaje de la inversión y es aún más fuerte con la posproducción”, relata.



Esto explica por qué allí se grabó ‘The Last Of Us’, ‘Twilight’. ‘Deadpool’ y ‘Riverdale’, por mencionar algunas series y cintas.

¿Qué hace un compositor de efectos visuales?

Si alguna vez ha visto el detrás de cámaras de su película o serie favorita seguramente se ha dado cuenta de que casi nada es como se aprecia en pantalla. Abundan cables que ayudan a los actores o dobles a realizar sus escenas de acción, puntos en el rostro (facets) para capturar movimientos musculares, pantallas verdes o azules (chroma), etc.



Son precisamente los compositores de efectos visuales quienes se encargan de dar los acabados a las secuencias, eliminando aquellos elementos que utilizó la producción y que no deberían verse en cámara.



Por medio de un software llamado Nuke logran su cometido y juntan todas las piezas del rompecabezas. A sus manos llegan aquellos fondos para reemplazar un chroma key y se encargan de combinarlos de la manera más sutil posible: “Yo soy como el final de la cadena. Uno todo y hago que las cosas se vean bien”, señala Ana María, a quien un trabajo le puede tomar semanas, pues debe hacerse frame por frame.

Un compositor de VFX fue quien creó todo lo que se ve en esta escena del episodio 2. Foto: Instagram: @bellaramsey / ‘HBO Max’

¿Cómo llegó Ana María a ‘The Last Of Us’?

La colombiana ya había participado en algunas series de Netflix, pero sin duda este ha sido su mayor reto. Según cuenta, no conocía el videojuego y, de hecho, odia los zombies tanto que no pudo terminar de ver ‘The Walking Dead’.

Así se ve ‘The Bloater’, la criatura más temible en la serie. Fue un maquillaje del mismo equipo que creó a ‘Vecna’ en ‘Stranger Things’. Foto: Instagram: @barriegower

“Nos fueron contando un poquito más la historia y entendí que va más allá y que en realidad no son zombies, o por lo menos no los horribles a los que estamos acostumbrados”. En efecto, la premisa de ‘The Last Of Us’ es que la humanidad ha sido infectada por un hongo mutado del género Cordyceps e incluso dentro del rodaje se tenía prohibida la palabra con ‘z’.



“Empecé haciendo beauty work, se le llama así a la corrección de errores en el maquillaje o al refuerzo de lo que los maquilladores hicieron en set. Tenía que retocarle el rostro a la actriz que interpreta a ‘Ellie’. Luego me dieron más cosas, quité las pantallas azules, puse el fondo nuevo e hice la integración”.



Esas ‘más cosas’ a las que se refiere se pueden notar en el episodio 5. “Cuando salió mi crédito mi papá lloró muchísimo”, recuerda, y es que ni ella todavía puede creer lo que está sucediendo.

Lo que sí tiene claro es que si se hubiera quedado en Colombia tal vez no habría crecido tanto en términos de proyección profesional. Pero no descarta volver para abrir una academia o un estudio y que sus conocimientos lleguen a más lugares del país y de este lado del continente.

Esta es la primera entrega de la serie ‘Colombianos brillantes por el mundo’, con la que EL TIEMPO quiere resaltar aquellas historias inspiradoras que llenan de orgullo a la nación.

