Los olvidados, de Luis Buñuel, es un clásico en toda la extensión de la palabra. No solo es la película más famosa e importante que el director español rodó a finales de la década de 1940, en Ciudad de México, sino que con su crudeza presenta los entornos marginados donde la delincuencia, el hambre, la necesidad y el abandono se funden en una dolorosa amalgama.

El resultado en la pantalla es una obra cercana al neorrealismo italiano, donde Buñuel plasmó “la triste condición de los humildes sin embellecerlos, porque odio la dulcificación del carácter de los pobres”, como comentó en una entrevista.



El director de la Cinemateca de Bogotá, Ricardo Cantor Bossa, tomó Los olvidados como el pilar del proyecto Horizontes, que “propone revisar distintas miradas que confluyen entre dos programadores de cine a partir de una provocación: una película, una imagen o un tema”. La idea busca hacer nuevas lecturas de las obras audiovisuales que a su vez se convirtieron en fenómenos sociales y culturales.



Los curadores Michel Lipkes (México) y Janaína Oliveira (Brasil) son los primeros invitados a Horizontes y a partir de Los olvidados generaron una programación que estará disponible de manera presencial en las salas de la cinemateca, entre el 15 y el 23 de diciembre.



Scum (1979), de Alan Clarke; Pixote (1980), de Héctor Babenco; Gummo (1997), de Harmony Korine; We the Children of the 20th Century (2001), de Vitali Kanevsky, y Stray Dogs (2013), de Tsai Ming-Liang, son las producciones escogidas por Lipkes, director de dos largometrajes y programador del Festival Internacional de Cine de Guadalajara y de la Cineteca Nacional.

“La influencia que ha tenido Los olvidados, de Buñuel, en el ámbito cinematográfico ha encontrado su lugar en todas partes del mundo y este programa pretende ser una revisión personal de cómo el espíritu poético de esta obra se ha proyectado en otras películas que a mi parecer son de suma relevancia en el fondo y en la forma del lenguaje cinematográfico”, asegura el curador mexicano.



La investigadora y curadora Janaína Oliveira agrega: “Los olvidados es algo más que una película ‘realista’. Como dijo Octavio Paz en su reseña de la obra tras su proyección en el Festival de Cannes: ‘las capas de violencia presentes en la obra de Buñuel, sin embargo, no dejan casi ningún espacio para el sueño, haciendo insostenible lo cotidiano vivido por los jóvenes protagonistas’”.

Con la mente puesta en esa idea, Oliveira también seleccionó en su curaduría la inolvidable Pixote, de Babenco, además de La petite vendeuse de soleil (La pequeña vendedora de sol, 1999), de Djibril Diop Mambéty; I am not a Witch (No soy una bruja, 2017), de Rungano Nyoni, y Killer of Sheep (Asesino de ovejas, 1977), de Charles Burnett.



Consulte precios y horarios en www.cinematecadebogota.gov.co

Vuelve Cinemateca al Parque en Bogotá

Este sábado 18 de diciembre, en el parque Villa Mayor, se realizará Cinemateca al Parque con la proyección de cuatro películas, y talleres de fotografía y diseño sonoro. También habrá actividades organizadas por el Planetario de Bogotá.

