La experiencia de ver una película en el cine no solo se trata de la cinta en sí, sino también del entorno que la rodea. Entre los elementos clave que influyen en esta experiencia están los asientos del cinema.



Elegir el lugar adecuado puede marcar la diferencia entre una vivencia cinematográfica mediocre y una inolvidable.

No es un secreto que asistir a la proyección de un film es todo un plan para disfrutar con amigos, la familia o una compañía en especial. Incluso si no hay con quien ir a ver ese estreno tan esperado, acudir solo también es una gran opción.



(Le puede interesar: Rápidos y Furiosos 11': así fue el reencuentro de Dwayne Johnson y Vin Diesel en rodaje).



Comprar las palomitas, conseguir unos buenos asientos y ver los cortos antes de que inicie la cinta hacen parte de la experiencia de entretenimiento. Se sabe que el comer y no perderse detalle de todo lo que suceda de manera previa a la película es casi que un ritual.



No obstante, el segundo paso es el más decisivo e importante de hacer si se quiere tener una gran experiencia a la hora de ver cualquier cinta. Muchos eligen sus lugares pensando en la comodidad visual, no muy abajo para no tener que levantar la cabeza, ni muy arriba para que las acciones de las personas que están adelante interrumpan el campo visual.

Facebook Twitter Linkedin

Algunos seleccionan los asiento de acuerdo con la localidad, ya sea general o preferencial. Foto: iStock

Sin embargo, esta elección parece una incógnita, por ello un grupo de especialistas del cine y la televisión revelaron cuáles son los mejores sitios de la sala para disfrutar cualquier cinta, teniendo en cuenta no solo la vista, sino también el sonido.



Desde la 'Society of motion picture and television engineers' (SMPTE) se generó un estándar en el que se puede conocer cuál es el punto exacto y el más indicado, a partir de una calibración del ruido.

(Siga leyendo: De ensueño y mejor que una casa: así es por dentro una sala de cine VIP en Suiza).

Este sitió se determinó a 2/3 de la mediatriz de la sala, pues de allí la entidad afirma que tanto la acústica como la imagen están en total sincronía y todo se escucha de manera envolvente.

Aunque es difícil de hallar este espacio a simple vista, los ingenieros recomiendan ubicarlo con una simple operación matemática. Contar el número de filas, multiplicarlo por dos y luego dividirlo por tres, el resultado será el número de la hilera, de la que solo debe escoger la silla del centro.



(Lea también:Tobey Maguire, primer Spiderman del cine, organizaba apuestas clandestinas).



De esta manera sabrá cuál es la silla que mejor acústica tiene del lugar y sin tener que poner en riesgos su comodidad visual.

La sala de cine con tecnología más avanzada abrió en El Edén



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias