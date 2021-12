Don't look up de Netflix se ha convertido en una de las películas más comentadas de año. Su trama gira en torno a las peripecias de un grupo de científicos que lucha a toda costa para que el mundo entero se dé cuenta de la peligrosidad de un asteroide gigantesco que se estrellará contra la Tierra.



Y sus peripecias, de las que no logran el eco que esperaban, hacen parte en realidad de un sustento científico real: detrás de Don't Look Up (No miren para arriba en español) tiene serio sustento científico del que Netflix se aferró para crear su exitosa película.

La trama de la película de Netflix nos enfrenta a una realidad muy cruda: la poca atención y relevancia que esta humanidad le da al hecho real y probable de que nuestro planeta muera, desaparezca.



Según un análisis de la revista Time, se podría hacer una analogía entre Don't Look Up y lo que pasa con el cambio climático: una humanidad con la mayoría de sus gobernantes que poco creen y caricaturizan una situación que lentamente destruye nuestro planeta.



En el caso de No miren para arriba de Netflix, la situación plantea un final del planeta a la que nadie parece importarle o darle relevancia. Es interesante saber, no obstante, que la historia sobre la que se basó la película tiene un asidero real en la ciencia.

La Nasa y la ciencia detrás de Don't Look Up de Netflix

Tal y como se ve en la película de Netflix No miren para arriba, la Nasa cuenta con una oficina dedicada a escudriñar el espacio en búsqueda de cuerpos celestes potencialmente peligrosos para la Tierra: la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria.



Este departamento de la Nasa trabaja en la identificación de cometas con la idea de optimizar su proceso que permita, como lo muestra Don't Look Up, tener suficiente tiempo para reaccionar contra el eventual riesgo para destruirlo o desviarlo.



Según Lindley Johnson, oficial de defensa planetaria de la NASA, en entrevista con Time (quién leyó el guion de la película de Netflix) su trabajo se centra en objetos de más de 140 metros de diámetro. Primero, porque son más fácilmente detectables con tiempo; en segundo lugar, porque son los que realmente podrían ocasionar un daño catastrófico de impactar la Tierra.



¿Tiene razón entonces Don't look up? Sí, un asteroide gigante podría ser una amenaza mortal para la humanidad. ¿Tendríamos seis meses para reaccionar? Tal vez no. Por lo menos mientras mejora nuestra tecnología, aún no. Varios de estos objetos los identifica la Nasa para calcular su velocidad, trayectoria y posibilidad en el tiempo de que al volver a pasar cerca de nosotros no sean una amenaza.



Pero la mayoría de cuerpos celestes de menor tamaño no se detectan sino estando muy cerca de la Tierra.



