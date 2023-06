Catalina Guzmán, La Cata con Bostas, fue la segunda eliminada de MasterChef Celebrity, el concurso de RCN que llegó a su quinta temporada.

Diego Sáenz, Laura Barjum, Juliana Galvis y Juan Pablo Barragán eran los otros concursantes en riesgo de eliminación del programa. .



En el reto del 11 de junio el protagonista era el pan y debían hacer un sánduche y aunque La Cata hizo una buena preparación, no le alcanzó para seguir en la competencia. Sus compañeros también hicieron grandes preparaciones, así que la decisión del jurado fue difícil.

“Tengo clarísimo que mi falló fue el pan. Yo me esmeré en hacer un relleno excelente, lo que no me permitió concentrarme en el punto del pan y en su crocancia”, comentó la comediante que le puso Leo a su plato, en homenaje a su padre. .



Y para los concursantes, despedir a Catalina Guzmán fue muy duro, porque la comediante fue una gran compañera.



Siguen en la competencia las actrices Francisca Estévez, Martha Isabel Bolaños, Marcela Benjumea, Luces Velásquez, Daniela Tapia, Carolina Acevedo, Zulma Rey, Nela González y Juliana Galvis, y los actores Julio César Herrera, Álvaro Bayona, Karoll Márquez, Juan PabloBarragán, Biassini Segura y Jairo Ordóñez.

Tambien, los comediantes Natalia Sanint y Adrián Parada; la presentadora Laura Barjum, el sacerdote Walter Zapata, los influenciadores Diego Sáenz y El Negrito W, y el youtuber Mario Ruiz.

“Hay muchas cosas que son inolvidables. Compartir tanto tiempo acá, aprender todos los días y sobre todo, cocinando como cocinera y no como una persona vegetariana fue algo muy interesante”, dijo La Cata con Botas.