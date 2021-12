Una mujer desconocida, de clase humilde y con poco glamur. Era impensable que Patrizia Reggiani ingresara al multimillonario mundo de la alta costura, menos que se convirtiera en la figura de una de las casas de modas más importantes y famosas del mundo: la Gucci. Sin embargo, Maurizio, uno de los herederos de la firma, puso sus ojos y su corazón en ella.

Pero Patrizia fue solamente el detonante de las tensiones familiares que vivían los hermanos Aldo y Rodolfo Gucci, trasladadas a sus hijos Maurizio y Paolo por detentar el poder. Con su llegada a la familia se revelan la envidia, la hipocresía, el rencor y la ambición desmedida. Todo desembocará en el asesinato de Maurizio, ocurrido en Milán, el 27 de marzo de 1995, a manos de un sicario y ordenado por su propia esposa.



“Pasé mucho tiempo leyendo sobre ella y viendo las entrevistas que dio. Pero intenté no ahondar mucho en su personalidad porque quería crear mi propia Patrizia”, cuenta la actriz y cantante Lady Gaga, que da vida a la polémica mujer en la más reciente película del laureado director Ridley Scott, La casa Gucci, que acaba de estrenarse en los cines del país.

Facebook Twitter Linkedin

Ridley Scott y su esposa, la productora y actriz Giannina Scott, tardaron 20 años en llevar al cine esta historia, basada en el libro ‘The House of Gucci’, de Sara Gay Forden. Foto: Universal Pictures



(Además: The Matrix: el origen y el polémico legado de la película en el mundo real)



Gaga, que aspira al Globo de Oro por esta interpretación, comparte créditos con Al Pacino (Aldo Gucci), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Salma Hayek (la vidente Pina Auriemma, amiga y consejera de Patrizia) y un irreconocible Jared Leto (Paolo Gucci). Los actores conversaron con la prensa internacional acerca de los detalles de la historia y de la preparación de sus personajes de este filme que está basado en el libro The House of Gucci, de Sara Gay Forden.

¿Es cierto que cuando le propusieron el papel no quiso saber en detalle quién es Patrizia Reggiani?

Lady Gaga (LG): Es cierto. Cuando me preguntan sobre mi acercamiento al personaje, para mí era muy significativo e importante ir más allá porque es alguien real que mintió en muchas de las entrevistas que le hicieron, así que quise hacerme mi propia idea sobre ella. ¿Cómo se ve cuando miente y cómo cuando no está mintiendo? ¿Cuál era la mujer real? Trabajé en reconstruir su juventud y sus sentimientos: creo que se enamoró, y que no solo amaba a Maurizio, sino que amaba lo que él quería decir y la forma en que él la empoderaba dentro del negocio familiar. Y cuando le quitaron eso, experimentó una presión sistemática y reaccionó muy mal, porque simplemente estaba muy herida.

Facebook Twitter Linkedin

Un irreconocible Jared Letto interpreta a Paolo Gucci. Foto: Universal Pictures

¿Cómo fue la experiencia de trabajar en este proyecto?

Jared Leto: Para mí, esta fue la oportunidad de trabajar con uno de mis héroes: Ridley Scott. Supongo que todos tenemos en la mente esas películas con las que nos conectamos siendo jóvenes; por ejemplo, Blade Runner fue una película que, sin duda alguna, cambió mi vida, me enseñó sobre actuación, cinematografía y narrativa. Realmente me ayudó a enamorarme del cine. Ahora, con La casa Gucci, se agrega Al Pacino interpretando a mi papá. ¡Puf! Es difícil de creer, ¿sabes? (se ríe). Estoy muy contento de tener estos zapatos grandes para llenar con Paolo Gucci, porque no creo que de verdad hubiera tenido el tiempo para detenerme y pensar: estoy trabajando con grandes estrellas como Lady Gaga, Adam Driver, Jeremy Irons y Al Pacino. Ahora que lo pienso, me gustaría, desearía, haber usado un pañal para contener la emoción. Sí. Fue un placer, estoy realmente muy orgulloso de ser parte de este equipo.

Salma, su personaje tiene que ver con la parte más oscura de la historia…

Salma Hayek: No tenía idea de que iba a terminar en esta película. Pero sí sabía que tardó años en madurarse, porque soy muy buena amiga de Giannina Scott (esposa del director y productora del filme), y vi cómo ella luchó durante 20 años. Encontrar a los guionistas correctos fue crucial, así como ubicar a los actores para interpretar a Patrizia y Maurizio, además quería que el relato fuera más allá de lo que había visto todo el mundo: una mujer interesada y ambiciosa, sino quería que hablara de esa mujer que realmente estaba enamorada y de lo que fue capaz de hacer por amor, teniendo un carácter tan complicado.

¿Cómo fue esa búsqueda de su personaje, que sufre cambios tan importantes durante la historia?

Adam Driver: No creo que haya una cosa específica, puedes investigar mucho, leer el libro, pero he encontrado que al interpretar papeles inspirados en personas reales temes agregar detalles que hayas imaginado sobre ellas. Hay momentos en los que empiezas a sentir que tienes que ser fiel a algo que no lo es, eso te limita, y luego, para mí, el guion es realmente el que le da forma a todo. Incluso, puedes pasar mucho tiempo ensayando, haciéndote a una idea, pero en el momento del rodaje puede ocurrirse una mejor. Es mucho más divertido hacer escenas y sorprenderte que venir con tu idea y tratar de forzar a los demás a seguirla. Además, la forma en que Ridley filma está diseñada para ser espontáneo en el proceso.

Finalmente, Lady Gaga, ¿qué cree que significó Gucci para Patrizia?

LG: Una forma de sobrevivir. Fue su oportunidad de figurar de una forma que jamás imaginó en su vida, de significar algo para su esposo, de poder asesorarlo de manera inteligente en sus esfuerzos como la dueña de la mitad de la compañía. Así brilló en su lucha (…). De alguna manera, esta historia es como la idea de los sueños. Ella tenía el sueño de una vida mejor y Gucci lo tenía todo, y ella lo quería todo, no necesariamente por ambiciosa u oportunista, como una loca obsesiva. Pienso que ella creía que eso era lo que se supone que tenía que hacer, porque provenía de una familia en la que proceder así tiene sentido.



CULTURA

En Twitter: CulturaET

Otras noticias