Luego del estreno del primer episodio de la serie 'House of the Dragon' (La casa del dragón en español) el 21 de agosto del 2022, HBO anunció que tendría segunda temporada. Ahora, con la nueva etapa casi finalizada, se conoce el título del que será el episodio debut de la segunda parte. Y es escabroso.



'House of the Dragon' es una precuela de la exitosa 'Game of Thrones' y superó todas las expectativas: logró reunir en su primer capítulo en Estados Unidos la mayor audiencia para un estreno de una serie original en la historia de HBO y, se calcula que más de 22 millones de espectadores han visto ya el primer episodio, según la plataforma. Con semejante éxito era lógico que le apostaran a una segunda temporada.



Prevista para estrenarse en el 2024, el siguiente ciclo de la serie épica arrancará con un capítulo cuya trama se desconoce, pero del que se reveló su nombre. Según el medio Redanian Intelligence, el nombre del primer episodio es "A Son for a Son", que en español se traduciría como "Un hijo por un hijo".



La historia, los conflictos de poder y las cruciales decisiones para mantener vivo su imperio y los dragones de la dinastía de los Targaryen son la esencia de la serie, que ocurre 200 años antes de los hechos de 'Game of Thrones' y que en su segunda temporada tendrá ocho capítulos.

No se ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada de 'House of the Dragon'. Foto: HBO Max

Basada en la novela Fuego y sangre" de George R.R. Martin, que compartió hace algunos meses en su blog el inicio oficial del rodaje de la segunda temporada de esta historia tejida por el drama, el poder y los dragones.



George afirmó que los guiones de episodios se terminaron meses antes de la huelga de guionistas en Hollywood, "cada capítulo ha pasado por cuatro o cinco borradores y numerosas rondas de revisiones, para abordar las notas de HBO, mis notas, preocupaciones presupuestarias. No habrá más revisiones. Los escritores han hecho su trabajo; el resto está en manos de los directores, el elenco y el equipo... y por supuesto los dragones”, concluyó.



La nueva temporada de 'House of the Dragon' cuenta con las actuaciones de Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, y Rhys Ifans. Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall y Matthew Needham.

