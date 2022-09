La ‘Casa de papel’ se ha convertido en uno de los mayores fenómenos globales de Netflix de los últimos cinco años. Luego de la adaptación surcoreana, era de esperarse que Alex Pina, escritor y director de la serie, sacará una spin-off o precuela de la banda de ladrones más querida por los televidentes.



Netflix España anunció el lanzamiento de Berlín, el hermano del ‘Profesor’, para 2023. Y es que este es uno de los atracadores más recordados de la serie por su particular inteligencia y temperamento durante los robos.

Alonso (Vigo, Galicia, 1971) reveló que ya se prepara un ‘spin off’ de ‘La casa de papel’. Foto: EFE

Durante la última temporada ya se venía alistando un adelanto de lo que puede llegar a ser la nueva producción, pues se le vio a Pedro Alonso, actor que interpreta al personaje, una vez más como una de las cabezas más representativas de la cinta.



De lo que se sabe hasta ahora, es que sus grabaciones empezarán el próximo martes 3 de octubre y sus locaciones van a variar entre París y Madrid. No obstante, lo que más ha sorprendido a sus fanáticos es el elenco estelar que estará dándole vida a la historia , ya que contará con artistas de gran calibre.



Serán 8 episodios que narran la vida de Berlín antes de cometer el atraco a la Casa de Moneda y Timbre en las primeras dos temporadas.



“Solo hay dos cosas que pueden convertir un día de perros en un día maravilloso. La primera es el amor. Y la verdad, no era el caso. Mi tercera mujer acababa de dejarme... La segunda, es un botín de más de diez millones de euros. Pero tampoco era el caso. Íbamos a robar el eslabón para un golpe mucho más grande”, son las primeras palabras que se han logrado apreciar de la nueva cinta.

Nuevos personajes

Michelle Jenner (Keila): ingeniera informática experta en ciberseguridad e ingeniería electrónica; no le va muy bien las cuestiones emocionales, por lo que le pueden jugar en contra en esta nueva aventura.



Julio Peña (Roi): el protagonista de ‘A través de mi ventana’, el fiel escudero de Berlín. Tiene plena confianza en su amigo porque le sacó de algunos problemas en el pasado no tan gratos.



Tristán Ulloa (Damián): un catedrático filántropo y amigo cercano de Berlín desde hace muchos años, que actúa como su conciencia y consejero en los momentos en que éste pierde la cabeza.



Begoña Vargas (Cameron): es definida como la montaña rusa del grupo. Es una kamikaze que vive siempre al límite y, en palabras de la actriz, ha venido a esta banda a pasárselo bien, algo así como la Tokio del grupo.



Joel Sánchez (Bruce): el más descerebrado del grupo y su implacable hombre de acción. Es muy dinámico y vive en un constante choque con su personalidad, todo un Denver.

La Casa de Papel Foto: Netflix

