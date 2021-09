¿Qué dice Álex Pina, creador de ‘La casa de papel’, del adiós de la serie?

La muerte siempre ha estado a un paso de la banda de la máscara de Salvador Dalí y el vestido rojo en la famosa serie La casa de papel. Pero ahora la sensación promete ser más intensa y poderosa para el equipo de atracadores en el Banco de España con el estreno de la primera parte de la quinta etapa de esta producción que recreó el mayor atraco de la historia y dio paso a un fenómeno mundial para Netflix.

Literalmente, se trata del fin de esta producción que convirtió en íconos a un grupo de personas que orbitaban entre lo revolucionario y lo ilegal, bajo las identidades de grandes ciudades como Tokio, Berlín, Lisboa y hasta Bogotá, generando empatía y tensión entre los millones de seguidores que ha alcanzado esta trama llena de personajes conflictivos, violentos, pero leales a su causa y con un halo de heroísmo que hace imposible no quererlos a pesar de sus contrastes.



La quinta etapa de La casa de papel ya se encuentra disponible en Netflix y no sería arriesgado decir que va a ser una de las más vistas de la plataforma de streaming ante el impactante cierre del ciclo anterior en el que se sintió el dolor de una pérdida dentro del grupo protagonista y, sobre todo, la experimentó la vulnerabilidad en sus cifras más altas, sumado a que han perdido al cerebro de sus operaciones. El panorama para esta nueva entrega no podía ser más crítico.



(Le puede interesar: 'No estoy capacitada para despedirme de Tokio).

Facebook Twitter Linkedin

La actriz Úrsula Corberó interpreta a Tokio. Foto: Netflix

El primer bocado del final (el segundo se podrá ver el 3 de diciembre) parece estar en su punto. Como lo explica el propio Álex Pina, artífice de la serie. “Hemos hecho casi más de 2.000 minutos de ficción con dos atracos. Yo creo que hemos agotado algunos de los viajes emocionales de algunos de los personajes, de sus arcos de transformación. Y también hemos, contado mucho (…). Es un buen momento para parar. Creo que es una temporada muy apoteósica y hay que irse siempre antes que más tarde, ¿no?”, explicó en un encuentro virtual en el que estuvo EL TIEMPO.



Algo en lo que también concuerda Jesús Colmenar, quien produce y ha dirigido algunos episodios de la serie. “Tenemos muchos ejemplos en la ficción internacional de series que hemos sentido que se han alargado, ¿no? Y yo creo que lo más inteligente en un momento álgido de éxito de la serie, era, como insiste Álex, irnos por la puerta grande. O sea, hacer una temporada que es muy especial en todos los sentidos, creo que muy diferente a todas las anteriores de la serie y, efectivamente, hemos puesto toda la carne al asador para irnos de forma apoteósica”.

Los protagonistas sufren

Por eso el argumento apela a ponerlos, ahora sí, contra las cuerdas, minando su cordura y atacando de frente con fuego y un nuevo enemigo que promete ser tan poderoso como El profesor, quien ha sido capturado y no tiene en la cabeza algunos de sus famosos planes de escape no está para solucionar la situación que pasan sus compañeros del golpe.



A lo que se suma la aparición de un nuevo personaje: Sagasta (interpretado por José Manuel Seda), un comandante de las Fuerzas Especiales del Ejército español que está curtido en innumerables misiones internacionales contra, lo que él consideraría, lo peor de la especie humana y será un antagonista de peso para el grupo del overol rojo. Un elemento esencial para potenciar la historia dentro de un género de atracos con reglas casi específicas para mantener en vilo al espectador, algo que La casa de papel siempre ha intentado romper.



(Le puede interesar: Le tenemos el plan para ver series y películas en este fin de semana)..

“Realmente el género del atraco perfecto es bastante cabrón, por decirlo así, llanamente, porque, al final, cuando tú tienes un personaje que es muy inteligente y que es un genio, se obliga a un diseño muy muy complicado y a una escritura muy complicada. Porque hacer que alguien parezca muy inteligente, que parezca muy brillante, obliga al guionista, primero a una estrategia de planificación, a pensar muchísimo, para sacar una buena estrategia del robo”, reflexiona Pina, que tuvo noches en vela dándoles unos cuantos giros y explorando mucho las emociones de los personajes.

Facebook Twitter Linkedin

Un enemigo poderoso irrumpe en la trama del final. . Foto: Netflix

Creo que todos tienen la posibilidad de tener un spin-off. FACEBOOK

TWITTER

Un elemento que él, promete, se notará más en la segunda parte de esta quinta etapa de la serie, aunque en la que ya está disponible presenta a René –un amor de la famosa Tokio que la acompañó en sus inicios en el mundo de los robos– y a Rafael, el hijo de Berlín, que reaparece como un inteligente ingeniero informático y que podría ser el antagonista de su padre en la trama (o su aliado). Amor y familia le dan más sabor a la historia.



La casa de papel no solo se convirtió en éxito global por su historia o sus personajes de naturaleza gris (ni tan buenos, ni tan malos), en realidad parece que ese halo antisistema de los ladrones caló con la sensación de un momento específico en que se lanzó la serie.



“Cuando hicimos La casa de papel 1, siempre tuvimos la idea, que estaba circulando en aquellos momentos, veníamos de una crisis complicada (…). Un descontento general, un escepticismo general y una falta de fe de los ciudadanos en sus gobiernos, en sus bancos centrales, en las instituciones. Hay una crisis de todo esto que nosotros trasladamos, de alguna manera, a la pantalla. Pero realmente, en la primera y la segunda temporada las hicimos bajo esa idea. Y al final eso funciona muy bien con la resistencia y funcionaba porque los espectadores tenían ese sentimiento también de frustración, ¿no? Yo creo que ese es uno de los éxitos por los que la gente tenía cierto fervor por La casa de papel, porque la hacía suya en una lucha, no les voy a decir ideológica, pero sí, tal vez, sociológica”.

Facebook Twitter Linkedin

¿Cuál será el destino de El profesor? Foto: Netflix

Volviendo a la ficción, también se espera que la pérdida de un personaje tan carismático como Nairobi va a dar algo más que tristeza. “Es cierto que hay como un cierto fatalismo de la muerte de Nairobi, pero, a la vez, ejerce de motor en la llamada a la acción del resto de los personajes. Yo creo que Nairobi sigue muy presente; en alguno de los momentos se habla de ella y creo que está alumbrando la lucha que van a tener esta última temporada”, recalca Álex Pina, quien no parece estar tan convencido de que hay un verdadero fin para La casa de papel ante el sueño de muchos fanáticos de ver una serie derivada o nuevas aventuras de alguno de los personajes (dicen que el más indicado sería El profesor).



(Lo invitamos a leer: Así se convirtió Camila Cabello en una Cenicienta revolucionaria).



“Cuando se hace un spin-off (nueva serie derivada de un éxito anterior), tiene que ser un universo completamente diferente y poner el foco en otro lado. Creo que todos tienen la posibilidad de tener un spin-off, porque, parte de la locura en la que estamos, en la que ingresamos en aquel momento, fue porque diseñamos personajes que tuvieran muchas capas de muchas cosas. Pero habría que generar un universo nuevo. Así que la respuesta es: ‘sí’, pero depende’ ”, finaliza.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1