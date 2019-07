Aquí están las razones de por qué 'La casa de papel' es un fenómeno

'La casa de papel' es un fenómeno imparable. La serie que Netflix convirtió en una obsesión en todo el mundo experimenta en este momento el calor de una tercera temporada que se estrenará el próximo 19 de julio. Y la tensión por esa avalancha de expectativas que se han tejido alrededor de la nueva trama, la cual parece escapar un poco de las leyes básicas del thriller policíaco y el asalto bancario que funcionaron en sus inicios.

Después de convertirse en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de la plataforma de contenidos de cine y TV en la web, 'La casa de papel' ya tiene listos ocho episodios para contar las nuevas aventuras de aquellos famosos ladrones con nombres de ciudades del mundo –aparecerá por primera vez un personaje con el nombre de Bogotá– y que se robaron el corazón de millones al ser los artífices de un asalto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España, liderados por un personaje conocido como el Profesor.

Ahora hay un nuevo reto, un nuevo encuentro, configuran el alma de la historia. “Esta vez no es por el dinero. Esta vez es por la familia”, fue una de las primeras frases que dispararon las alarmas en la industria del entretenimiento. ¿Será que el equipo se va a alimentar de un código de ética, que la ha funcionado a la franquicia cinematográfica de Rápido y Furioso, para estirar sus nuevas aventuras al máximo?, eso solo se sabrá con el estreno.

Lo que sí tuvo siempre claro su creador, Álex Pina, fue que, ante el impacto que tuvo su propuesta, no podía cerrarla solo con las consecuencias, triunfos y sacrificios de un robo de dinero.



No podían repetirse ni inflar un conflicto conocido, sino que el retorno tendría que centrarse en reformular su aventura y mantener esa empatía que producen sus protagonistas.



Luego de cometer un delito, que parecía más una revelación en contra de los desequilibrios y contrastes de una sociedad dominada por el sueño de más dinero y las carencias, ahora los personajes afrontan una grieta en ese muro de tranquilidad que les dio haber llenado sus bolsillos con millones de euros.



Cuando uno de ellos termina tras las rejas, ese juego de estar atrapado por el pasado adquiere nueva relevancia. Otro atraco, otro delito y otra excusa para hacer que lo que parece ilegal sea el medio para una buena causa, es de nuevo el caldo de cultivo de la nueva narrativa de la serie.



A los actores Úrsula Corberó (Tokio), Álvaro Morte (el Profesor), Alba Flores (Nairobi), Miguel Herrán (Río), Jaime Lorente (Denver) y Darko Peric (Helsinki), este último muy apreciado en Colombia, pues abarrotó la primera edición de la Cómic Con en Bogotá en el 2018, se les une una nueva camada de personajes, como la inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri), Rodrigo de la Serna (el Ingeniero), Luka Peros (Marsella) y Hovik Keuchkerian (Bogotá).

El tributo con el nombre de la capital colombiana en un nuevo personaje, no solo está relacionado al gran impacto que ha tenido la serie entre la audiencia nacional, sino que podría estar ligado a una conexión especial de Álex Pina.



“Tengo una relación muy poderosa con Colombia; es más, el último episodio de La casa de papel (se refería a la segunda temporada) lo escribí en el parque Tayrona, en Santa Marta, junto al guionista Javi Gómez”, explicó en una entrevista que tuvo con EL TIEMPO, precisamente en julio del año pasado. “Esto es solo el principio de algo que va a ser más grande”, profetizaba también Darko Peric.



En este momento ya se está trabajando en el cuarto ciclo de la serie. El actor que interpreta a Helsinki siempre pensó que dado el talento de Pina, es posible sacar muchas más historias de este equipo de antihéroes.



¿Pero dónde radica el éxito?



Hay que insistir que La casa de papel funciona porque a pesar de un amor explosivo y algunas críticas muy duras a sus decisiones argumentales, tiene clara su profunda conexión con ese espectador que aprovecha la pantalla de su tableta, televisor o teléfono celular como el canal más eficiente para un escapismo de su realidad o cotidianidad.



La historia que ya se vio –dividida en dos ciclos– nunca se asustó por parecer inverosímil o estereotipada, ya que su verdadero golpe maestro fue haberse ganado emocionalmente al espectador.

Esta tercera entrega contará con un personaje llamado 'Bogotá', interpretado por el actor Hovik Keuchkerian. Foto: Netflix

Posiblemente, la relación de los personajes, la idea de una pandilla de seguidores conectados con esa clásica idea de Robin Hood de robar a los que más tienen o ser espejo de una apatía social, sumado a un plan armado y disfrazado de rojo y con rostro de un Dalí difícil de olvidar, haya conseguido acentuar ese gran éxito.



Esa empatía fue esencial para que esta serie haya mantenido la atención (casi al punto de la veneración), a pesar de que algunos criticaron uno que otro vacío argumental, situaciones que rompían cualquier lógica y se notaban radicalmente inverosímiles o forzadas.



Sus millones de devotos defienden que tiene la chispa y el ritmo para que nadie quiera perderse ni un solo detalles. “Si fuera gringa no la atacarían tanto”, escribió una vez uno de esos incondicionales cuando se estrenó su segundo ciclo en Latinoamérica.

Adicionalmente, contó con el empuje de Netflix, que la sacó de su mercado de confort (España), cuando se estrenó allá en la cadena Antena 3.



Por eso, lo que le espera no es nada fácil, pues tiene que revelar un halo de novedad sin perder la esencia que la hizo invencible en las listas de audiencia. Tiene que responder a ese principio que le comentó su creador a EL TIEMPO:



“Ser revolucionaria y no quedarse en la narrativa de ficción que está hecha a partir de la persona que cuelga de una cuerda que comienza a romperse (...) Eso es algo que hay que cambiar”. Ahí está el gran reto de esta Casa de papel, que apuesta a tener esa cuerda firme para rato.



