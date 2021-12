Muchas lágrimas y acción: así será el final de 'La casa de papel'

“Solo puedo decir que el segundo tramo de este final de La casa de papel es muy distinto a lo que se vio hace poco. Y es así porque estamos tratando de llevar una travesía muy larga y rocambolesca”, dice Esther Martínez Lobato, la guionista y productora que se montó en el frenético tren de acción y éxito junto a Álex Pina, acerca de lo que fue la experiencia que les dejó la serie española más famosa y comentada del planeta.

Pina mira a su compañera de historias y sonríe un poco, antes de lanzar su reflexión sobre el inevitable adiós.



“Esta va a ser la temporada más orgánica y tiene una solidez acerca de dónde empieza y dónde termina y hemos vuelto de alguna manera a jugar con elementos del comienzo, como sacar al Profesor a la calle, y eso ha sido muy poderoso. Hay mucha adrenalina y grandes giros, pero es cierto es que funciona muy bien en términos sentimentales y creo que eso está muy equilibrado al final”, recalca el creador de la serie, profetizando también que los seguidores se van a preguntar hasta el último momento ‘pero ¿cómo van a salir de esta?’.



Da contexto: 'La casa de papel' promete un final muy potente que no defraudará

Facebook Twitter Linkedin

La inspectora Alicia Sierra (Najwa Nimri) le sigue haciendo la vida imposible al Profesor (Álvaro Morte). Fotos: cortesía Netflix. Foto: Netflix

Ese es el gran interrogante de este segundo volumen, en el que el grupo de ladrones con nombres de ciudades del mundo no solo tendrán que luchar a sangre y fuego para sobrevivir, sino conseguir sacar el oro del Banco de España.



Están cansados y fracturados emocionalmente porque la muerte los abrazó de manera sorpresiva y la pérdida es un recuerdo como esos hematomas que han marcado su piel en las batallas con las autoridades.

Otras emociones

“Teníamos que darles cancha a sus emociones, tras todo lo que han sufrido. Recuerda que nos estamos despidiendo de ellos y era necesario apelar a sus recuerdos y sentimientos más personales también”, agrega Martínez Lobato.



Sería un insulto revelar algo que arruine el último tramo de este desenfreno, pero queda claro que, entre oro y balas, también habrá valiosas lágrimas y, ¿por qué no?, otro sacrificio para darle un poco del espíritu de un mártir a la causa.

Hay mucha adrenalina y grandes giros, pero es cierto es que funciona muy bien en términos sentimentales. FACEBOOK

TWITTER

Ese juego de registros emocionales fue algo que también tocó al director de la serie, Jesús Colmenar, que tenía el reto de llevar a buen puerto esa sensibilidad de la que hablan la dupla de creadores. “No fue nada fácil”, recuerda. “La casa de papel visualmente ya está muy hecha, pero es curioso, recuerdo que estábamos rodando una secuencia concreta del último capítulo y tener la sensación de que estábamos buscando todavía un nuevo lenguaje. Nunca nos hemos detenido en ese aspecto”, reconoce.

Facebook Twitter Linkedin

La emotiva escena de Mónica abrazando a sus compañeros refleja tiene el tono del nuevo volumen. Foto: Fotos: Netflix

Pero ¿qué es en realidad lo que marca una diferencia en esta segunda etapa? Es la pregunta que vuelve al orbitar en el contexto y, a la vez, sería la única pista para elucubrar un poco acerca del destino de quienes siguen vivos con su traje rojo y una ambición desmedida que siempre ha destilado simpatía.



“La gran diferencia es que pasamos de la épica de la acción y la batalla a la épica de los clímax profundos de los personajes y, sobre todo, es una especie de composición de un rompecabezas que hasta el último aliento del episodio final no terminas de armar y entender el alma de la serie”, sostiene.



Álvaro Morte también sonríe y aporta otro elemento sencillo que podría dejar al descubierto las nuevas capas dentro de la estructura narrativa. “Bueno, pues jugamos un poco más a esa manía que estos señores de aquí (refiriéndose en tono de broma a Pina, Martínez Lobato y Colmenar) tienen de poner a los personajes en situaciones complicadas, ahora han apretado al máximo para que sean lo más extremas posibles”, dice.

Los creativos ríen un poco más, pero luego asumen una actitud un poco más seria ante otro de los grandes enigmas que derivan de llegar al final. ¿Va a seguir algo más relacionado con la serie?



“Hace cinco años que estábamos escribiendo el piloto de La casa de papel y en todo este tiempo esto se ha convertido en un monstruo al que le tenemos mucho cariño, pero frente a la idea de tener algo de La casa o inspirado en La casa, eso es algo que estamos pensando y que ahora mismo no es fácil responder”, decía Álex Pina unas horas antes de revelar que se está desarrollando una nueva serie y enfocada en el personaje de Berlín, el ladrón de joyas interpretado por Pedro Alonso y hermano del Profesor.



***



La casa de papel es la serie en español más famosa del mundo. Ninguno de sus protagonistas podía pasar unas vacaciones en Tailandia o jugar tejo en el centro de Bogotá (como sí lo hizo casi escondido el actor Hovik Keuchkerian, quien tenía el alias de la capital colombiana dentro de la historia) sin ser reconocidos o perseguidos por los fanáticos. La aventura alcanzó tanta proyección que hasta en Corea del Sur se está desarrollando una versión de esta trama de atracos.

Un fenómeno impresionante

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Llorente reconoce que será un final intenso. “A nadie le gusta que se acaben las cosas”, dice. Foto: Netflix

“Realmente era complicadísimo solucionar este tinglado (o maquinación oscura) y me ha encantado sinceramente. No puedo hablar, pero al ver los cinco episodios he quedado más que satisfecha”, confiesa Nawja Nimri, quien interpreta a la ‘policía mala’, que le ha hecho la vida imposible a los protagonistas desde la tercera temporada. Según dice, no hay que dar nada por sentado hasta el último minuto de vida de la serie en la pantalla.



“Estamos soltando un fenómeno tan grande que siento que ni siquiera nosotros hemos sido capaces de asimilar aún, quizá en unos años entenderemos lo que realmente esto significa. Por el momento, hace poco recibí una cajita dorada con el vestido rojo que usé en la serie. La verdad estuve un rato abrazando ese presente con lágrimas en los ojos”, compartió Esther Acebo (Mónica).

Facebook Twitter Linkedin

Hay una explosión de adrenalina muy intensa en la narrativa. Foto: Netflix

A Úrsula Corberó, Tokio, también se le quiebra la voz al recordar su travesía personal en la piel de la famosa e imponente ladrona.



“Yo estoy contenta con el recorrido de Tokio y siento que hay algo muy poético en esa frase que decía acerca de vivir varias vidas. Fue un proceso muy heavy porque grabé cronológicamente y estaba destrozada, pero estoy muy contenta con todo lo que ha pasado”, revela Corberó, quien hizo llorar a más de uno en el primer volumen de la despedida de La casa de papel. Una emoción que se va a potenciar en el nuevo tramo de la narrativa, aunque Darko Peric, el querido Helsinki, asegura que “espera altos niveles de histeria” cuando la serie dé paso a los créditos finales.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1