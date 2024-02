‘Vamos a ver quiénes son realmente los famosos’, dice Lina Tejeiro en su nuevo reality

“Aunque soy famosa, entre comillas o tengo un reconocimiento en el país, aun así tengo la humanidad de querer saber un poco más allá de lo que hacen las personas en un reality. Esto me genera un morbo que todos los tenemos y ahora ser parte de uno me hace disfrutar aún más de eso”, confiesa la actriz y toda una celebridad en redes sociales Lina Tejeiro.

El comentario está conectado directamente con el estreno este domingo 11 de febrero del reality La casa de los famosos Colombia (del canal RCN y la plataforma de streaming ViX), que va a seguir la vida, conflictos y convivencia de un grupo de celebridades en una casa estudio.

La posición de Tejeiro va a ser de privilegio, a que ella será la conductora y puente con el público de los acontecimientos. Mejor dicho, presentará parte del reality para ViX, en un ambiente sin censura y cargado, posiblemente de mucha polémica. Junto a ella estará Roberto Velásquez. La producción, que se verá también en el horario prime del domingo en el Canal RCN (8 p.m.), bajo la presentación de Cristina Hurtado y Carla Giraldo, al igual que el actor Carmelo Rendón (de la serie Rigo), como host digital en canalrcn.com.



“Voy a tener información de primera mano de todo lo que harán estos famosos en el reality. Vamos a mostrar la previa y lo que va a pasar en La casa de los famosos Colombia-recalca-, cuando me llamaron al casting dije: ‘no esperen mucho de mí, yo soy actriz no presentadora, pero luego dije que iba a ser yo misma, iba a ser genuina, real y van a encontrar a una Lina sensata. Afortunadamente es una presentación más informal. Yo diría que es como la voz del público esa imparcialidad frente a la audiencia y el programa”.

Lina Tejeiro debuta como presentadora. Foto: Canal RCN y ViX

Tejeiro estuvo juiciosa aprendiendo trucos de presentación, siguiendo indicaciones por micrófono interno mientras conversaba o se probaba en el agitado ritmo de hablar frente a la cámara y una improvisación que le sale muy natural. La casa de los famosos Colombia tiene a 22 celebridades de diferentes ámbitos y personalidades viviendo y lidiando con una rutina que es registrada por más de 40 cámaras y 50 micrófonos, distribuidos estratégicamente en un espacio de 1.400 metros cuadrados convertidos en una casa en la que se revelará, lo mejor y lo peor de las personas que vivirán esa experiencia.

Los famosos van a hacer pública su vida, sus reacciones, enfrentando pruebas físicas, reconocimientos, alianzas, traiciones y otras estrategias que revelarán muchos detalles de su personalidad y humanidad.

La casa de famosos Colombia tiene a Carla Giraldo y a Cristina Hurtado como presentadoras en el Canal RCN. Foto: Instagram. / @lacasadelosfamososcolombia1

“Yo pienso que eso va a sumarles o a restarles, que tanto muestren su naturalidad o personalidad. La gente conecta conmigo porque en mis redes sociales se muestro tal y como soy, pero no hay una realidad total de lo que vivo en mi casa y hay cosas que aún hacen parte de mi privacidad, pero estas personas que se van a meter en una casa en algún momento-si tienen un personaje planeado o una personalidad que no han mostrado, definitivamente van a salir a flote. Hay estudios que dicen que luego de unos días se les va a olvidar que hay cámaras, que los están vigilando y puede que muestren una personalidad que atrape al público, como puede que digan: ‘nunca me imaginé que esta persona fuera así’. Lo que sí es cierto es que en algún momento vamos a ver quiénes son realmente estos famosos que están en la casa.

Masterchef o La casa de los famosos Colombia; Desafío The Box o La el formato de La voz, dejan que el formato del reality está pasando por un buen momento en la televisión y que la inmediatez o contenidos de las redes sociales no han podido apagarlo de la televisión y ahora del streaming.



“Lo que estamos viendo es la vulnerabilidad de las personas y ese es el morbo que despierta en el público, de hecho las redes sociales se pusieron en furor al querer mostrar a la gente cómo es realmente, pero llega un punto en el que puedes manejar hasta dónde quieres llegar en tus redes, pero en este formato o reality, no mostramos talentos sino otra cosa: viendo cómo es la persona, como duerme, si se baña, si se desmaquilla, cómo reacciona…Eso es lo que hace que el reality como formato esté brillando otra vez”, recalca Lina Tejeiro, que reconoce que estuvo a punto de ser parte de La casa de los famosos Telemundo en Estados Unidos, estando del otro lado de la pantalla.

“Me iba para allá, pero tuve una perdida emocional que me dolió muchísimo y empecé a analizar las cosas desde otro punto de vista, me di cuenta que uno iba a estar vigilado 24/7 por más de 50 cámaras y está uno disponible en una plataforma en la que la gente puede entrar a cualquier hora a ver que está uno haciendo, pierdes tu privacidad y me dije: ‘aún no estoy lista’ y renuncié a eso hace un poco más de mes y medio y menos mal me bajé del bus porque llegó esta propuesta, pero ya no me veo como participante”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

