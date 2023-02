La Berlinale se rindió el 21 de febrero sin condiciones a Steven Spielberg, el Oso de Oro de Honor de la presente edición del festival, quien acudió a la capital alemana derrochando una mezcla de inteligencia, humanidad y sencillez poco habituales en el cine.



"Algo debo haber hecho bien en la vida si estoy aquí, ante ustedes, recibiendo el premio al conjunto de mi carrera de uno de los mejores festivales de cine del mundo", respondió Spielberg, ante una sala de prensa abarrotada, a la pregunta de cómo se sentía en ese preciso momento.



El director estadounidense hizo algo más que cumplir con el deber de mostrarse agradecido. Accedió a responder a "algunas preguntas más", transcurrido el tiempo previsto para su rueda de prensa y cuando el moderador -Rainer Rother, responsable de la Retrospectiva del festival- había dado por cerrado el turno.



'Tiburón' (1975) fue la película "físicamente más ambiciosa" de su carrera, explicó, requerido a nombrar los títulos más destacados de su filmografía. 'La lista de Schindler' (1993), en cambio, fue la película "emocionalmente" más exigente, añadió.



'The Fabelmans' (2022), su más reciente filme, con siete nominaciones a los Oscar y que se proyectará en la gala especial donde recibirá el Oso de Honor, se ha convertido en una especie de "experiencia emocional", afirmó, en alusión a sus ingredientes autobiográficos.



Es una película concebida bajo las restricciones impuestas por la pandemia y "bajo el impacto del miedo al covid-19", explicó. En ese periodo pasó mucho tiempo en su casa con su esposa y sus hijos. Ahí se cuestionó sobre si había algún tipo de película "que no hubiera hecho aún" y para el cual "probablemente no tenga ya tiempo de hacer en otro momento".



Empezó así a trabajar en un guión basado en la historia de sus padres y su hermana, una familia judía, en los Estados Unidos de los años 50 y 60. Circunstancias como ésta -"o como el hecho de estar recibiendo un premio al conjunto de una carrera", dijo- hacen que se "reflexione" sobre la propia existencia y se vuelva la mirada hacia cuestiones personales y familiares.



El Oso de Oro de Honor a Spielberg (1946, Ohio) se inscribe en una filmografía con más de 100 títulos o series. Ha ganado tres Oscar -entre un total de 19 nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood- y es uno de los cineastas más versátiles o completos de la historia del cine.

La retrospectiva programada en la 73 edición de la Berlinale incluye, junto a los mencionados 'Tiburón', 'La lista de Schindler' y 'The Fabelmanns', títulos como 'El puente de los espías' (2015), rodado parcialmente en escenarios originales de Berlín para intercambios de prisioneros en la Guerra Fría.



También se proyectó 'E.T., el extraterrestre' (1982) y 'Múnich' (2005), centrada en la toma de rehenes del equipo israelí por el comando palestino Septiembre Negro, durante los Olímpicos de 1972. El secuestro terminó en un baño de sangre, con nueve rehenes y un policía muerto, además de cinco de los ocho terroristas, en medio de un desastroso operativo policial que sigue avergonzando a Alemania.



Spielberg declinó pronunciarse acerca de cuáles son los grandes hitos en su carrera -"no esperen prodigios: les diré que cada una de mis películas es como un hijo y no puedo elegir", dijo-. Si declaró, en cambio, que probablemente lo más importante que ha llevado a cabo es la creación de la Shoa Fundation, surgida a raíz de 'La lista de Schindler' y destinada a recordar a los millones de víctimas del Holocausto nazi.

"Una película, como la de Schindler, ocupa un espacio relativamente corto de atención. La Shoa Fundation es un proyecto de largo recorrido", afirmó. La institución le hizo acreedor de una distinción no directamente relacionada con alguna de sus películas: la Cruz del Mérito de la República Federal de Alemania (RFA), la máxima distinción institucional del país, que recibió en 1998.



EFE