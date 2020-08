La belleza de la TV / El otro lado

La belleza de la TV es que está ahí, nos acompaña, nos relaja, nos acoge, nos sorprende, nos quiere… y como amiga es insuperable.



En estos tiempos ya extrañamos al Chavo, que dicen no va más, gozamos con “y quién es ese hombre” de 'Pasión de gavilanes', nos relajamos viendo fútbol y nos sorprendemos con el canal Origen de Telepacífico, que cumple un año habiendo emitido 1.000 horas afro y 800 indígenas.

Origen es la apuesta más experimental e innovadora de la televisión colombiana. Y lo es porque es un canal diseñado y decidido para la expresión y comunicación de las comunidades afro e indígena.



Un canal para hacer televisión en otras estéticas, narrativas y saberes. Silencios, rituales, saberes, sonidos, cantos, danzas, imágenes, palabras, identidades diversas, sabedores ancestrales, diálogos con los espíritus y lo no humano. Testimonios vivos y orgánicos para habitar nuestro mundo. Experiencias necesarias para dar cuenta de nuestras identidades colombianas.



'El Chavo' y sus dichos conquistaron el alma de América y se convirtió en parte de la cotidianidad del continente. Ahora, a Televisa le da pudor esa imagen anacrónica de lo mexicano y quiere hacerse la renovada, ¿será que también saca del aire 'La rosa de Guadalupe' para lavar su mala imagen? Se fue 'El Chavo' y no pasará nada. En televisión todo es olvidable, sobre todo el cinismo de los ejecutivos que usufructúan las pasiones y placeres populares para hacer billete sin importarles las culturas sentimentales de las comunidades. 'Ciao', Chavito, que te diviertas.



Fiera inquieta es la música. La historia es de tres hombres/hombres que descubren que sus desnudos dan 'rating', con tres mujeres/hermanas que juegan a la vitalidad amorosa. Historia famosa por habitar lo rural con lujos de ciudad, donde los hombres son el objeto de deseo y la seducción femenina viene por la otra (Sharick León) quien canta “Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hacer. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace enloquecer y por eso yo pregunto… ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer”.

Una historia con esa pasión propia de don Julio Jiménez, el autor más emocional de la tele colombiana. Y es éxito en Caracol y Netflix: un acto de nostalgia sabrosa.

Fútbol aguado. La telenovela de los hombres es ver fútbol: un modo de relajarnos y perdernos en nuestra nada. Y volvió con la Champions; el mejor fútbol del mundo.



Aunque aguado por la falta de público. Y al Canal Uno se fue al fútbol mexicano, un futbolito de mucho 'show' y poco juego y el peor narrado de América Latina. No importa, es fútbol para pasar el tiempo. Otro acto de añoranza sentimental.



Experimento en formas afro e indígena, nostalgia gozosa ('Pasión de gavilanes') y añoranza triste (el fútbol). Esa es la belleza de la televisión.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com