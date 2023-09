La cadena pública británica BBC anunció este martes que ha eliminado de sus plataformas digitales "algunos contenidos" en los que aparecía el cómico y actor Russell Brand, acusado por varias mujeres de violación, agresión sexual y maltrato emocional.

Tras una investigación periodística y un documental televisivo que sacó a la luz esas acusaciones el pasado fin de semana, la BBC ha revisado el "contenido limitado" de Brand que ofrecía al público y ha tomado la decisión de "borrar una parte de él, al haber considerado que en la actualidad está por debajo de las expectativas de los espectadores".



Los programas eliminados en los que aparecía el actor, de 48 años, dejarán de estar disponibles en las plataformas BBC iPlayer (vídeo) y BBC Sounds (audio). La decisión llega poco después de que YouTube suspendiera los ingresos de publicidad en los canales vinculados Brand, que ha negado todas las acusaciones contra él.

La presidenta del Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte de la Cámara de los Comunes, la conservadora Caroline Dinenage, ha escrito por su parte a los canales Channel 4, BBC y GB News, así como a la plataforma TikTok, para conocer "qué acciones están tomando" ante las "muy graves" denuncias públicas contra el cómico.



"Estas acusaciones han sido descritas por los periodistas y en las redes sociales como un 'secreto a voces'. En muchas ocasiones este tipo de secretos se comparten entre amigas y colegas, simplemente para mantenerse seguras", describió Dinenage.

"Mi preocupación viene cuando las personas que tienen poder conocen los rumores e historias pero aún así no actúan", agregó.



Una investigación conjunta del diario "The Times" y el canal Channel 4 destapó acusaciones de cuatro mujeres sobre abusos presuntamente cometidos por Brand entre 2006 y 2013. Tras esas revelaciones, la Policía Metropolitana de Londres recibió una denuncia por parte de una mujer en relación a una supuesta agresión sexual ocurrida en el barrio londinense del Soho en 2003.



En Inglaterra y Gales, la mayoría de delitos juzgados por tribunales penales no tienen fecha de prescripción.

