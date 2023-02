La ballena, dirigida por Darren Aronofsky, el mismo detrás de cintas como El cisne negro (2010) y Réquiem por un sueño (2000), es la adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral con el mismo nombre escrita por Samuel D. Hunter, que narra muchas de sus vivencias personales como hombre gay y en su lucha con el sobrepeso y la ansiedad alimentaria.



(Le recomendamos: Así es 'Manes', la serie inspirada en un clásico de la TV colombiana)

Aronofsky la vio por primera vez en 2012 y quedó absolutamente fascinado. Habló con Hunter para volver su obra una película y allí se abrieron retos para cada uno: Hunter se dedicó a adaptar el guion para cine –que, por insistencia de Aronofsky, no debía salir del apartamento de Charlie–.



Samuel D. Hunter escribió esta obra basado en sus propias vivencias, no es una autobiografía pero sí debió ventilar dolores del pasado.



“Crecí siendo gay. Aunque mi familia no era evangélica, lo pasé bastante mal en la escuela primaria. Era un niño gordo, muy torpe socialmente. [Mis padres] me llevaron a la única escuela privada en la ciudad, que resulta que era una escuela evangélica. Realmente no sabía nada acerca de ese tipo de cristianismo. [El caso es que] crecí en la fe episcopaliana. Pero recuerdo, creo que fue el primer día [de colegio], el momento en el que se me ocurrió mencionar la teoría de la evolución en clase. Solo recuerdo que todo a mi alrededor se quedó como congelado, y que el profesor miró hacia abajo y no respondió, y luego siguió con la clase”, recordó en una entrevista durante el lanzamiento de la película.

El director Darren Aronofsky encontró en Brendan Fraser a su perfecto Charlie, el protagonista de La ballena (2022). "No es un ángel, pero es increíblemente humano”, dice el actor que hoy es firme candidato a ganar el Óscar.



La historia retrata a un profesor de inglés agobiado por una obesidad severa y que, en un último intento por enmendar errores del pasado, busca reconectarse con su hija Ellie (Sadie Sink), a la que abandonó cuando ella tenía ocho años.



La película, que ya se encuentra en las salas del país, distribuida por Cine Colombia, acumula 34 premios y 118 nominaciones –entre ellas tres a los Óscar por mejor actor (Brendan Fraser), mejor actriz de reparto (Hong Chau) y mejor maquillaje y peinados–. Se ha consolidado como uno de los trabajos más retadores de Fraser en sus 30 años de carrera.



La ballena vio la luz por primera vez en septiembre de 2022, durante el Festival de Cine de Venecia, en el que Fraser consolidó su poderoso retorno a la industria cinematográfica. Porque no solo se trató de una transformación física del actor, sino también de una recuperación después de un largo periodo en el que su carrera parecía haber llegado a su fin.

Otras noticias