Las increíbles cifras de la serie 'Friends' en HBO Max tras la muerte de Matthew Perry

La tristeza tras el reciente fallecimiento del actor que encarnó a Chandler en la famosa comedia televisiva ha mutado a una especia de reencuentro y descubrimiento. La audiencia se ha volcado ahora a revivir los mejores episodios de la serie, que se encuentra disponible en HBO Max.

Y esa dinámica ha arrojado unas cifras impresionantes. Según los datos obtenidos, la semana del 30 de octubre al 5 de noviembre se vieron 860 millones de minutos de Friends en Max (como se conoce ahora en EE. UU a HBO Max). Cabe recordar que la serie llegó en el 2020 a la plataforma, luego de alojarse por años en Netflix. Hoy, es una de las producciones más vistas del 2023.



Junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox,David Schwimmer, Lisa Kudrow y Matt LeBlanc, Matthew Perry hizo historia en la televisión tradicional y ahora tras su partida parece dar un nuevo empuje a la producción que, según sus palabras, fue lo más hermoso que le sucedió durante una carrera, marcada por el éxito y una batalla personal contra las adicciones.

Sin embargo, Perry fue siempre una de las estrellas que más brilló en Friends, llegando a convertirse en el personaje más tierno y humano de esa aventura televisiva que se convirtió en fenómeno en los 90. La información de esas astronómicas cifras que evidenció la compañía Nielsen, demuestran que el cariño por el actor era grande y que, en un contraste de emociones, su partida está dando pie a que otras generaciones descubran la magia de un grupo de amigos que compartían muchas situaciones jocosas durante su convivencia.

Matthew Perry, en una escena de Friends. Foto: Warner Bros.

“Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconsolable", dijeron sus compañeros de la producción luego de procesar la pérdida, ocurrida el 28 de octubre de este año.

Su muerte resonó en Hollywood y en todo el mundo y puso en perspectiva los problemas fuera de cámaras que enfrentó el actor, quien muchas veces escondió sus adicciones a sus compañeros. Pero también evidenció una batalla férrea por salir de ese círculo autodestructivo, algo que Matthew Perry alcanzó a lograr.



Sin embargo, recientemente el actor Sean Penn habló de su colega y a pesar de que alabó su trabajo y su entereza para encarar sus problemas, Penn causó al reconocer que el desenlace de Perry no lo sorprendió.



"Lo que le pasó es trágico, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que él mismo se había causado mucho daño a lo largo de los años. Es una situación difícil, así que le deseo lo mejor a su familia", admitió a la entrevista con Piers Morgan.



ANDRÉS HOYOS VARGAS