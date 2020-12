La apuesta de Jorge Enrique Abello

¿Qué pasa cuando los músicos de una orquesta sinfónica no se pueden reunir ni siquiera para ensayar? ¿Cómo llenan su tiempo si están acostumbrados a dar más de 40 conciertos al año por todo el país? ¿Qué sienten? ¿Qué pasa con sus notas y su creación?

"La Quinta sinfonía de Beethoven, por nombrar alguna, es una sola pieza que los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional han tocado desde sus casas en esta emergencia, buscando la mejor forma de hacerlo. Y viendo ese trabajo, pensé que eran los mejores protagonistas para Contra el olvido”.



Así habla Jorge Enrique Abello, actor y productor, el famoso don Armando de Yo soy Betty la fea, del programa que dirige y se ve por Señal Colombia, una mirada a la vida de los músicos de la orquesta en la pandemia, un recorrido por varias de sus historias en 42 capítulos que, además de emitirse los domingos a las 8 p. m., están en www.contraelolvido.co.



El parón de este 2020 dejó sin presentaciones –que incluían a más de 15.000 asistentes y 880 horas de ensayo– a 63 músicos que vieron amenazada su seguridad económica y profesional.



Abello habla de su proyecto mientras sale del covid-19. Su familia está bien, pero el que no la ha pasado de la mejor manera es su conductor, que necesitó ventilador. “A mí me dio leve, pero no puedo negar que fue un momento preocupante”, agrega.



Contra el olvido, un programa que Abello considera “poderoso”, nació hablando con Juan Antonio Cuéllar, gerente de la Sinfónica, quien le propuso al actor ser embajador de la orquesta.



Abello, adepto a la música clásica desde niño, cuando estudiaba en el Gimnasio Moderno, aceptó, y con la llegada de la pandemia “propusimos una serie documental con mi empresa El Ojo en la Pared y Diptongo (con el apoyo de Señal Colombia) para contar qué pasaba con los músicos cuando no se podían reunir ni cumplir con su misión. De paso, mostrarle a la gente qué es la música clásica a través de quienes la interpretan, de sus vidas, para resignificar la importancia de su trabajo”, dice.



En los capítulos se pueden ver las complejidades del funcionamiento de una orquesta, el sacrificio y la voluntad de los músicos y los maestros, y lo que hacen para sobrevivir”.



Para Abello (Bogotá, 1968), comunicador social y director y productor de la serie, Contra el olvido es una oportunidad no solo para generar memoria del covid-19 en las artes, “sino una forma de mostrar la vida de nuestra gente y sus deseos de no rendirse. Se trata de una pequeña sociedad en la que hay sacrificio y fuerza”.



Al dirigir, que es su pasión y el trabajo que ha realizado en producciones educativas, recuerda a quienes lo han dirigido en TV y, sobre todo, a Fernando Gaitán, el creador de Yo soy Betty la fea.

El actor Jorge Enrique Abello es el director de la serie y aficionado a la música clásica desde niño. Foto:



“Gaitán nos dio una gran lección que a la gente se le olvida: nos permitió ver unas creaciones sin narco, ni violencia ni disparos, que hablan de lo que somos más del 90 por ciento de los colombianos: trabajadores, con una idiosincrasia muy bonita”.



Y eso es lo que tiene Contra el olvido: “La enseñanza de unas personas con una estética única que guardan en su alma una belleza que no la dan los colores, sino que viene de unos seres que siempre están diciéndoles a los demás, a través de la música, que son iguales a nosotros”, termina Abello.

