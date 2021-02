La actriz Yalitza Aparicio presentará especial de los Golden Globes  

Yalitza Aparicio recuerda que en el 2019 llegó a la gala de los Globos de Oro con muchos nervios y expectativas. En ese momento, algunas estrellas la saludaron y felicitaron por su trabajo en la película Roma.



“Era algo nuevo que estaba asimilando”, recuerda la actriz mexicana en una charla vía Zoom con EL TIEMPO. Ahora, Aparicio regresa a ser parte de esos reconocimientos a lo mejor del cine y la televisión de este año, pero desde otra mirada y con un mayor control y conocimiento de las dinámicas de este encuentro, que es considerado la antesala de los premios Óscar, otro reconocimiento en el que estuvo nominada hace casi dos años.



Aparicio será parte de un especial denominado Punto de Encuentro TNT, que se emitirá hoy, a las 7 p. m., antes de la ceremonia de premiación de la 78.ª edición de los Globos de Oro, que será a las 8 p.m.

Golden Globes 2021 Foto: TNT

Ella estará junto a la presentadora Lety Sahagún y aportará sus conocimientos y experiencia en la industria para analizar las fortalezas de los nominados, además de entrevistarlos, destacar las mejores producciones de la temporada, anticipar cuáles podrían ser las sorpresas, los favoritos y aspectos más destacados de una de las ceremonias más tradicionales del cine y la televisión.



“No es lo mismo estar ahí con la adrenalina de ser nominado e imaginar lo que pueda pasar, podría decir que ahora es un poco más relajado”, comenta.



“Aunque sí estoy con los nervios de punta y también estoy consciente de que pueden suceder muchas cosas ya que se trata de un especial de una ceremonia diferente”, agrega.

Aparicio fue una maestra de escuela que se convirtió en actriz y sorprendió a todos con una actuación profunda en un drama familiar que también exploraba los conflictos sociales y los prejuicios. No fue fácil su entrada a la industria del entretenimiento, pero ella ha mantenido intactas esa sencillez y tranquilidad, a pesar de que para muchos hace rato tocó el cielo.

Fotograma de 'Roma', una película de Netflix. Foto: TNetflix

“Creo que la fama es la oportunidad de compartir con el resto del mundo nuestra manera de pensar y ser un motor de inspiración para mucha gente que consideraba que llegar a este punto no era posible por diferentes situaciones que suceden en una sociedad que parece tener muy clasificado en qué lugar te corresponde estar, pero a veces es bueno salir de eso o ir en contra de la corriente”, agrega.



Precisamente, su comentario hace referencia a la reacción negativa que recibió de algunos ámbitos del cine o la farándula en México cuando fue nominada al premio Óscar o al recibir un gran aplauso por su debut en la interpretación en la película Roma, de Alfonso Cuarón.



A sus 27 años, Yalitza Aparicio, de origen mixteco –una comunidad asentada en el sureño estado de Oaxaca–, dedica su tiempo, principalmente, a su labor como embajadora de buena voluntad de la Unesco por los pueblos indígenas.



“He compartido las cosas con las que puedo estar o no de acuerdo. Yo le comparto al resto del mundo lo que soy –recalca– y he estado muy de cerca con causas sociales y personas para que lleguen a más puntos y se visibilicen”.



“Me encanta poder apoyar y, aunque a veces no lo hago frente a las cámaras, me basta que cuando ayudo a alguien me agradezca y pueda verlo superarse, con eso tengo”, asegura, dejando ver que el alma de educadora no se ha perdido entre el bullicio del reconocimiento o la exposición mediática.

. Amy Poelher, será una de las presentadoras de la ceremonia de premiación. Foto: E!

Asimismo, reconoce que su experiencia de la noche con los Globos de Oro no se trata solo de ser la imagen de un especial alrededor del cine, la televisión o los famosos que hacen parte de ese universo.

“Siento que es un paso más en esta nueva etapa de mi vida. En realidad estoy agradecida con todo lo que ha pasado y con los que siempre me han apoyado; yo creo que la sociedad se debe adaptar a todos estos cambios y a las oportunidades que tienen otros de brillar. Es cierto que en ocasiones te deprime que la sociedad no acepte cosas distintas, pero eso es algo que deseas que termine y pues qué bueno que ahora alguien se está atreviendo, como yo una vez lo hice”, finaliza.



