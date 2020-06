La actriz Paulina Dávila está en serios problemas por culpa de la 'R'

La actriz Paulina Dávila ha conseguido abrirse camino en el mercado internacional, sobre todo en México y en proyectos que han explorado el drama con tintes políticos y de corrupción en la serie Aquí en la Tierra, al igual que en Ana (una especie de biografía de la estrella del cine y la TV Ana de la Reguera), en la cual exploró un poco la comedia, así como en Instrucciones para Su y 3 idiotas.



Sin embargo, para esta paisa (criada en Santa Marta), la experiencia que vivió en la serie 'R' es algo diferente, aunque clasifica en los esquemas del humor.

La trama de esta producción, que se está emitiendo los lunes a las 9 p. m. por Paramount Channel y los jueves estará disponible –junto con los anteriores capítulos– en Claro Video, gira en torno a Franco (Mauricio Ochmann), quien lleva una vida aburrida en su casa y en el trabajo, hasta que le diagnostican una enfermedad terminal y le informan que le queda un mes de vida.



Eso lo lleva a transformar brutalmente su realidad, y cae en una especie de descontrol que lo convierte en una persona peligrosa, sin familia y con muchos problemas encima.



“Creo que lo interesante de este dramedy (modismo en inglés que hace referencia a la mezcla de drama y comedia) como género es que, en mi opinión, es lo más parecido a la vida real”.



Para ella, los personajes en la serie están viviendo circunstancias cambiantes y a veces adversas, tienen conflictos, encuentros, desencuentros, aciertos y desaciertos, y en medio de todo eso existe la comedia, la capacidad de burlarse de sí mismos, la torpeza de vivir y de aprender a vivir en las situaciones absurdas en las que a veces nos encontramos”, explica la actriz, que interpreta en la serie a Magali, quien termina implicada en uno de los enredos de Franco.

“Magali es única, es distinta a todas las anteriores mujeres que he interpretado (...). Trato de buscar, esperar y encontrar personajes que representen un reto y a los que creo poderles aportar y darles vida. Magali es una construcción de muchas mujeres que me han inspirado, es parte de un imaginario que he construido con el tiempo y de alguna forma es alguien al que ya conocía y quería darle vida. Más bien lo que faltaba era la historia”, explica.

Paulina Dávila agrega que se enfoca en una mujer que no tuvo muchas oportunidades y a la que la vida no la ha tratado muy bien.

Junto al actor Mauricio Ochmann, Dávila (Magali) se da cuenta que hay otra vida llena de peligros y retos Foto: Claro Video /Paramount Channel

“Pero aun así le sigue echando ganas a la vida. Es una bomba de tiempo, y me siento orgullosa de este proyecto porque es innovador (...). No son muchas las historias que tienen como uno de sus personajes principales a una mujer extranjera que se gana la vida como trabajadora sexual”.



Pero lo que en realidad la conectó con la serie fue que se trataba de personas que revelan una gran frustración y viven en una realidad que no les gusta.

No son muchas las historias que tienen como uno de sus personajes principales a una mujer extranjera que se gana la vida como trabajadora sexual. FACEBOOK

TWITTER

“Están cansados, y cualquier cosa sería mejor que su presente; así que entran en esa transformación a otra nueva realidad para la que no están preparados, pero es justamente lo que los une y les da nuevos motivos para vivir”, recalca la actriz, para quien este es un buen momento para dar ese cambio.



“Tenemos que observarnos como sociedad y no podemos seguir viviendo nuestra vida en automático; dejar detrás lo que no funciona en nuestra nueva normalidad”, finaliza.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1