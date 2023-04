Natalia Reyes avanza con un fusil en la mano. Lleva una máscara para respirar y esconde su cuerpo entre montones de ropa sucia y una mirada nerviosa. A su alrededor se aprecian edificios destruidos, pedazos de automóviles en el suelo y un silencio sepulcral. Solo sus pasos y una respiración ansiosa rompen ese escenario dantesco. Avanza, se aferra a su arma y se mueve entre la maleza que parece haber masticado al mundo que alguna vez conoció.

Ese cuadro no es una pesadilla de la actriz, sino parte del escenario de su nuevo viaje apocalíptico en el cine con Mañana antes después, una cinta en la que se revela como la única mujer que queda en la Tierra tras una feroz epidemia que acabó con toda la humanidad y que se estrena el 13 de abril.

No hay zombis ni hongos capaces de convertir a la gente en monstruos llenos de ira. El personaje de Reyes, del que no se conoce su nombre, sigue un aterrador recorrido entre lo que alguna vez fue la civilización, con el miedo y la ilusión de encontrar a alguien, pero solo es testigo de cómo la maleza se ha abierto paso entre el poco concreto que ha quedado en pie y cómo la naturaleza parece haberse quitado de encima a esos millones de molestos habitantes que muchas veces le hicieron daño.

Cobijada entre la ciencia ficción y el drama, Mañana antes después fue un delicioso bocado actoral para Natalia Reyes, que se echó al hombro toda la película sola y asumió con firmeza el tour de force de esta aventura: llevó a cabo algo que implica un esfuerzo desmesurado y que, en el cine, se refleja en la sobrecarga física y emocional cuando un actor o una actriz toma el mando absoluto de toda la película.



Ella asumió todo el peso de la trama y del filme. Foto: Juan José Linares

¡¿Qué carajos está pasando… va a seguir muriendo gente?! Me apoyé mucho en eso y en esta vulnerabilidad al estar embarazada. Estaba supercreativa y muy activa, muy sana.

Solo por dar un ejemplo de esta técnica, cabe recordar el trabajo del actor Tom Hardy (el malvado Bane de Batman: el caballero de la noche asciende), que en la cinta Locke interpreta a un arquitecto que sale de su trabajo y, en su trayecto a casa en el auto, su vida se desmorona. La narrativa se centra solo en él, las llamadas que hace y las consecuencias de esas charlas y de sus acciones y reacciones.



En el caso de Natalia Reyes, su viaje está cargado de una mezcla de suspenso asfixiante frente a lo que irá encontrando en su recorrido; su batalla por sobrevivir en la soledad, la degradación de su entorno y el halo de muerte que parece acompañarla.

Además se es testigo de cómo se rompe emocionalmente y vuelve a levantarse para seguir caminando en busca de algo, de alguien.

Esta sobreviviente habla muy poco, es inestable, pero está lista para dar la pelea por vivir y por mantener la atención de quienes vayan a ver la película. Ella llora, grita, se asusta y de sus ojos brota una mirada intensa cuando siente el peligro cerca. Es una guerrera, pero a veces vuelve a caer.



“No se me ocurre un reto más grande para un actor que hacer una película solo. Más complicado que eso no hay, así que sin duda ha sido el reto más grande hasta ahora y venía acompañado de otras condiciones que le sumaban dificultad. Yo estaba embarazada de Isla (su hija). Cuando terminé la película tenía ocho meses. Estábamos en medio de una pandemia y con unas condiciones de rodaje muy complicadas y, obviamente, esa responsabilidad de cargarme a los hombros una historia y un personaje con el que tenía que alcanzar muchos estados emocionales. Sí: quedé muy cansada y luego me esperaba (en la vida real) un parto… Fue bastante exigente”, recuerda la protagonista, en una charla con EL TIEMPO, acerca de esta coproducción entre Estados Unidos, Canadá y Colombia y de su viaje personal para lograr la desolación y la fuerza que destilaba su personaje.



“Las condiciones del mundo real ayudaron bastante en ese momento. Estábamos muy aislados con el equipo de rodaje y había mucho testeo, la distancia de seguridad… Realmente las condiciones que estábamos viviendo eran en verdad apocalípticas, eso ayudó, sumado a la sensación de incertidumbre que teníamos todos como seres humanos ¡¿Qué carajos está pasando… va a seguir muriendo gente?! Me apoyé mucho en eso y en esta vulnerabilidad al estar embarazada. Estaba supercreativa y muy activa, muy sana, pero a la vez muy vulnerable, así que permití abrir esas emociones y usarlas en la película”, recalca la actriz; toda una experta en el fin del mundo.

Me han tocado dos fines del mundo y creo que todo eso es parte de todo lo que estamos viviendo. Al final, el cine refleja las inquietudes humanas.

En 2019, Reyes protagonizó junto a Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton y Diego Boneta Terminator: destino oscuro, la última cinta de la famosa saga de un exterminador que viaja al pasado para acabar con quien podría salvar a la humanidad en un futuro apocalíptico dominado por las máquinas y en el que los humanos están a un paso de su destrucción.



“Me han tocado dos fines del mundo y creo que todo eso es parte de todo lo que estamos viviendo. Al final, el cine refleja las inquietudes humanas y lo que pasaría. Es importante que cuestione esas realidades y nos permita pensarnos más como humanidad”, explica. En contraste con su espíritu optimista, reconoce que a veces necesita un “baldado de realidad”.



Mañana antes después es un grito de advertencia de un camino a la autodestrucción. “La Tierra se ha sacudido y ha ‘reseteado’ un poco a la humanidad, y eso lleva a más preguntas: ¿cómo empezaríamos de cero?, ¿qué nos haría falta? A veces tenemos tanto afán con lo material, demostrar tantas cosas, pero vuelve ese cuestionamiento acerca de lo que es, en realidad, verdaderamente importante”, dice.



Sin embargo, el filme no es un viaje filosófico ni solo reflexivo, la sobreviviente tiene un objetivo y no solo tendrá que pelear con el fantasma de la soledad o la mente, que le hace maldades todo el tiempo. “¿Por qué me dejaste viva?”, le pregunta con rabia esta guerrera posapocalíptica al destino (o a Dios) en un momento crucial del filme.

La respuesta solamente se podrá responder en la oscuridad de la sala de cine, entre una audiencia que la protagonista añora en su aterrador mundo de ficción.

Todo está conectado

Mañana antes después fue dirigida por el cineasta salvadoreño-canadiense Alfonso Quijada, que también escribió y dirigió El suspiro del silencio (2020), que puede verse en la plataforma de streaming VIX+.

El director Alfonso Quijada; Lobo, el perro que tiene una importancia crucial en la trama, y Natalia Reyes, durante un descanso del rodaje de la cinta, que se realizó en Colombia. Foto: Juan José Linares

“La idea general de la película ya la llevaba trabajando por años, pero cuando me llegó la idea específica, escribí un tratamiento y el día anterior de comenzar a escribir el guion, por pura casualidad, vi la cinta Terminator: destino oscuro y fue allí que vi a Natalia. Al terminar de ver la película supe que ella era la protagonista. Entonces, escribí todo el guion con Natalia en mente y para mi grata sorpresa, después de mandarle el guion, Natalia amó el proyecto... y el resto es historia”, le contó el realizador de Mañana antes después a EL TIEMPO.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

