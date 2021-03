Entrevista con Millie Bobby Brown, la estrella de 'Godzilla vs. Kong'

Las batallas son épicas en la gran pantalla: las de los superhéroes salvando al mundo o la de una tropa de valientes encarando a los ejércitos enemigos; pero, sin duda, la de Godzilla contra King Kong pasará a la historia como una de las inolvidables. Muchos pagarán la boleta para ver el enfrentamiento de estas colosales criaturas en el punto álgido del filme en el que ambos son los protagonistas. Es el momento de Godzilla vs. Kong en las salas de cine.



En la película que acaba de estrenarse, la pareja de monstruos comparte cartel con los actores Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Kyle Chandler y Demián Bichir. Para ellos participar en una producción hecha casi en su totalidad por computador resulta un gran reto. “Es que no tienes referencias, nadie a quien mirar ni algo que sentir”, cuenta Millie Bobby Brown acerca de su experiencia en el set.



La estrella de la serie de Netflix Stranger Things interpreta a Madison Russell, una inquieta adolescente que ha crecido en el mundo de la ciencia –es hija de una pareja de investigadores de la agencia Monarch, creada por el gobierno para hacerles seguimiento a las criaturas que cohabitan el planeta con los hombres–. Es tímida y emprendedora, y ha sufrido mucho –vio morir a su madre y perdió a su hermano mayor siendo muy chica–. Como activista se ha declarado una acérrima defensora de Godzilla, al que define como un “incomprendido”.

“Mi personaje es un poco infantil y en esta historia debe convertirse en una mujer, madurar. Definitivamente crecer es muy complicado para ella, es muy duro dar sus primeros pasos en el sentido correcto (…) es muy estricta y seria con las cosas que pasan, pero también es un poco paranoica, le teme mucho al peligro, algo que la diferencia de su mamá, que era una mujer muy temeraria”, explica la dos veces nominada al Emmy por su personaje como Eleven en Stranger Things.



Después de cuatro meses de retraso en su estreno –cómo no, por la pandemia– y con una semana de adelanto frente a su salida en Estados Unidos (que será el 31 de marzo en simultánea en cines y en la plataforma HBO Max), Godzilla vs. Kong llegó a los teatros colombianos como la cuarta película del universo compartido de este par de monstruos –después de Godzilla (2014), Kong: la isla Calavera (2017) y Godzilla: King of the Monsters (2019)–, una franquicia que ha dejado ganancias en taquilla que superan los 1.480 millones de dólares.

Esta es una de las peleas más esperadas del cine. Foto: Warner Bros.

Una expedición científica de Monarch que pretende establecer por qué Godzilla está teniendo un comportamiento errático y agresivo es el punto de partida del nuevo filme. El monstruo ha atacado sin motivo varias ciudades. Madison Russell y sus amigos también indagan por su cuenta lo que creen es una conspiración para erradicar a estos Titanes e intentan protegerlos. A la humanidad solo le resta buscar una criatura que pueda defenderlos: King Kong que permanece en la Isla Calavera. “Acéptalo, es genial si Godzilla está de tu lado, pero en el segundo en que se vuelve contra ti, estás en un gran problema”, comenta el director del filme, Adam Wingard (Blair Witch, You’re Next).



King Kong vs. Godzilla cumple lo que promete: es un suculento espectáculo visual que tiene su momento cumbre en la esperada pelea. La película es una reinterpretación del clásico japonés del mismo nombre que se estrenó en 1962, y como parte de su lanzamiento se estrenarán tres cómics relacionados: Godzilla Dominion y Kingdom Kong –el 30 de marzo– y Monsterverse Titanthology Vol 1 –el 11 de mayo–.

“Una de las cosas más emocionales de la historia es ese ideal de estar juntos cuando llegue el final –asegura Brown–. El mensaje para el mundo es que más allá de quien te apoye, de con quien estés o no de acuerdo, lo único que vale es mantenernos juntos; tenemos la misma piel y corazón, somos humanos al final del día”, agrega Brown, que acaba de cumplir 17 años.



Madison contará con el apoyo de Josh Valentine y Bernie Hayes, sus dos mejores amigos, para poder demostrar su teoría de que hay intereses oscuros detrás de lo que está sucediendo y que tanto Godzilla como King Kong son víctimas. “Josh es un gran nerd, el tipo de niño que está un poco asustado pero también fascinado por todos estos Titanes”, expone la actriz. “Y Bernie es el que más sabe en este trío de amigos. Él tiene claro todo ese tema de la conspiración, es tremendamente inteligente”.



Pese a las condiciones limitadas de las salas, Godzilla vs. Kong se estrena con el espíritu de un producto de entretenimiento efectivo a partir de un relato sencillo y lleno de acción. Su única pretensión es enfrentar a dos íconos del cine y mantenerlos vigentes para protagonizar más películas.

