La actriz Lupita Ferrer habla de Delia Fiallo y lamenta su muerte

La actriz venezolana Lupita Ferrer fue una de las favoritas de Delia Fiallo, escritora de telenovelas y quien protagonizó 'Esmeralda'.



De hecho, tras conocerse la muerte de la guionista dijo que se había ido una "maestra, la mejor".



Ferrer, que según comentó le debe su "fama" a Fiallo por el papel que hizo en 'Esmeralda', una de sus telenovelas de más éxito, tiene una hermana que está casada con el único hijo varón de la escritora cubana, el psiquiatra Bernardo Pascual, así que es "de la familia".

Agregó que Fiallo "fue muy feliz, tuvo una vida maravillosa", tanto en su parte profesional como personal. "Pero en los últimos tiempos estuvo muy enferma".



También manifestó su pesar el actor y cantante venezolano Carlos Mata, el protagonista masculino de 'Cristal', otra de las novelas de más éxito de Delia Fiallo. "Aún estoy perplejo. Uno cree que la gente dura para siempre, sobre todo la gente preciosa como ella", señaló Mata, quien habló con Fiallo por última vez hace un año y la encontró "lúcida y cariñosa".



Uno de los cinco hijos de la autora de telenovelas como 'El privilegio de amar' y 'Esmeralda' había informado antes a la cadena mexicana Televisa que Fiallo "murió en paz y rodeada de sus seres queridos" sin dar más detalles.



Fiallo, quien el 4 de julio habría cumplido 97 años, nació en La Habana, pero abandonó Cuba en 1966. Hizo la carrera de Filosofía y Letras en Cuba y comenzó a escribir radionovelas en la isla en 1949.



Miami fue su base de operaciones en los años que trabajó como guionista de telenovelas para canales de Venezuela y también de México.



La primera de sus telenovelas fuera de Cuba fue 'Lucecita', que se emitió en 1967, y Cristal, emitida en 1985 y 1986, la última historia original que escribió.



En una entrevista con Efe en 2018, Fiallo dijo que el género de la telenovela, del que ella fue precursora en Cuba y en Venezuela, quedó "destruido" por el hecho de que los guionistas enfatizan ahora en la acción, la violencia y el narcotráfico, "olvidándose de los sentimientos".



En aquel año estaba dedicada a la tarea de transformar en libros los libretos de sus populares telenovelas, como 'Leonela' o 'Cristal'. El primer libro que se publicó fue el de 'Kasandra'.



Fiallo, quien recibió en 2018 un homenaje en Miami de la organización Herencia Cultural Cubana, dijo que los productores "no se dan cuenta o no quieren ver que están produciendo para una minoría que le gusta la violencia, la morbosidad".



La autora recordó los tiempos en los que tenía que escribir 35 páginas diarias de la telenovela de turno. "Fueron muchos años entregados a esa tarea, escribiendo un capítulo diario yo sola, con la telenovela al aire. No podía enfermarme, no podía descansar; a veces terminaba una novela hoy y arrancaba con otra al día siguiente", recordó.



Fue en Venezuela, que no volvió a pisar desde que en 1998 Hugo Chávez salió elegido presidente, donde escribió algunos de sus melodramas más afamados, entre ellos 'Leonela', 'La heredera' y 'Esmeralda', su primera producción en ese país, y la mencionada Cristal.



Por el aporte que dio al género del melodrama rosa en los años 70 y 80 era apodada la 'madre de la telenovela latinoamericana' y de sus producciones se hiciron distintas versiones en distintos países de habla hispana.



Poco después de trascender la noticia de su muerte, Venevisión se sumó a las muestras de dolor y en un mensaje en twitter expresó sus condolencias a los familiares y allegados. "(Una) gran escritora que nos dice adiós tras 96 años de vida dando forma a grandes historias inolvidables", escribió el canal venezolano.



EFE