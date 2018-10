Lorena Meritano muestra las cicatrices de su batalla contra el cáncer

A Lorena Meritano le extirparon los senos como parte de un tratamiento contra el cáncer, pero su mensaje en Instagram busca no solo llamar la atención acerca del tema, sino brindar un apoyo y una alternativa a otras mujeres que han tenido que lidiar con esta enfermedad.

“Tengo cicatrices, areolas mamarias tatuadas, sí, son tatuajes que hace de forma gratuita @mandingadiego a mujeres que tuvieron cáncer y les extirparon los senos, Diego nos ayuda a olvidarnos un poco del dolor y las mutilaciones. Del sufrimiento […]

Te va a recibir con amor y con respeto y en pocos minutos él te hará sentir mucho mejor, doy fe” (sic), contó la actriz en su publicación.

Ella hace referencia a un proceso de transformación física que le ha servido para afrontar esta nueva etapa.

​

“Tengo implantes también, que me permiten utilizar mi ropa y sentirme mejor que cuando estaba plana y sin senos, pero cuando veo las cicatrices que el tiempo irá borrando me siento tan hermosa como antes o más”, agregó en Instagram.



“No ha sido fácil, no es fácil y no pido que lo sea, sólo estoy trabajando intensamente para dar vuelta cada miedo y momento difícil que se presenta y seguir siendo yo, cada vez más para mi y menos para el resto. Mi vida es un milagro, mi sonrisa un tesoro inmenso y vos no te mereces mis lágrimas” (sic), fue parte del poderoso mensaje de la actriz que vive en Buenos Aires.



