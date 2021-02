La actriz española Victoria Abril está en contra de las vacunas

La actriz española Victoria Abril, que ha trabajado en numerosas ocasiones con los directores Pedro Almodóvar y Vicente Aranda, se mostró en contra de las vacunas para la covid-19, la gestión de la pandemia y el confinamiento.



"Esto no es covid, es un coronacirco", dijo en rueda de prensa Victoria Abril, quien reside en París desde 1982 y que ha regresado a España con motivo de la concesión del Premio Feroz de Honor 2021 por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) en reconocimiento a su trayectoria, especialmente activa en los años 80 y 90.

En su opinión, "somos cobayas, las vacunas son experimentos sin probar que nos meten rápido y desde que nos vacunan hay más casos positivos".



Tras un año de pandemia vivido en Francia, de "confinamiento, de soledad y de depresión", una combativa Victoria Abril afirmó que "el miedo te impide vivir, peor que perder la vida es perder la razón de vivir, basta ya".



Indicó que en Francia, donde es oficial de las Artes y las Letras desde 1998 y en 2002 fue nombrada 'caballero' de la Legión de Honor, la situación es peor porque llevan un año sin actividad cultural o de ocio de ningún tipo, "sólo trabajo, metro y dormir".



Por eso y a pesar de que siempre ha sido reacia a aceptar premios, este lo ha agarrado como "un salvavidas" para regresar a España, donde tiene pensado instalarse -en concreto, en la sureña Málaga- hasta que la situación mejore, en vista de que el presidente francés Emmanuel "Macron ha vuelto a pedir otro año para meter decretazos y quitarnos ya el cien por cien de nuestros derechos y libertades".



En una entrevista con Efe tras la rueda de prensa, la protagonista de películas como "Kika", de Almodóvar, o "Amantes", de Aranda, incidió en sus críticas: "La (farmacéutica) Pfizer no se hace responsable de los efectos secundarios (de la vacuna contra el coronavirus) y encima pon el brazo".



"Si ves la tele y no sales te crees que la gente está muriendo por las calles, pero la gente está muriendo como cada año, el año 2020 no ha tenido más muertos que el 19, ¿donde está la pandemia?", se preguntó.



"Todo esto es para confinarnos y alienar nuestros derechos y libertades fundamentales y convertirnos en esclavos y en cobayas", ha insistido, "y para que Amazon gane en dos meses de epidemia todo el dinero que nos ha dado la UE para pasarla".



El Feroz de Honor que Victoria Abril recogerá el 2 de marzo en Madrid reconoce una trayectoria que comprende casi un centenar de películas y una veintena de series de televisión y que comenzó muy joven, con apenas 15 años, junto a Sean Connery y Audrey Hepburn en "Robin y Marian".



Suma en total nueve nominaciones a los premios Goya del cine español y logró la estatuilla como mejor actriz protagonista con "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto" (1995), de Agustín Díaz Yanes, que asimismo le valió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.



A Almodóvar lleva años pidiéndole que la vuelva a llamar. "Cada vez que le veo le digo 'Pedro, que se me pasa arroz'", señaló, "pero no, el amor no se puede pedir ni comandar por internet, tráigame dos kilos de amor, no se puede".



EFE

