La actriz Demi Moore ahora está dedicada a un podcast erótico

Demi Moore, considerada como una de las actrices más talentosas entre las décadas de los 80 y 90 y quien fue considerada como un símbolo sexual gracias a películas como ‘Striptease’ y ‘Una propuesta indecente', ahora es la protagonista de un podcast erótico denominado ‘Dirty Diana’.

En este proyecto Moore se dedica a describir fantasías sexuales, en un formato con un cierto tono de ficción. La estrella de la famosa película 'Ghost: la sombra del amor' interpreta a una ejecutiva que en sus ratos libres maneja un sitio web en el que registra las fantasías sexuales de mujeres reales.



Moore, quien ha lidiado con el hecho de ser un referente erótico en el cine por mucho tiempo, reconoció en la entrevista que ‘Dirty Diana’ le ha servido mucho no solo para reflexionar acerca de la sexualidad, sino para reencontrarse así misma.



“Hay un esfuerzo inconsciente de aceptarme a mí misma y de lidiar con mis miedos e incomodidades”, dijo en una entrevista a la revista Variety.

El podcast fue creado por la realizadora Shana Feste, que tras pasar por un divorcio, se le ocurrió la idea de hacer el programa. Desde el principio ella pensó en Demi Moore y hubo un detalle muy interesante para que fuera la candidata ideal: su voz.



"Sabía que mi voz era quizás un poco más baja", recordó Moore en la charla publicada en Variety. "Yo, por supuesto, no lo consideraba sexy ni tenía ningún contexto para eso. Pensé [que era] porque había sido porrista por un corto tiempo. Creo que es algo hereditario. Probablemente fueron esos Marlboro Reds que estaba fumando cuando era adolescente”, bromeó Demi Moore, acerca del tono de su voz, que siempre fue considerado como un elemento importante de su sensualidad.



Para la actriz, la experiencia le ha abierto los ojos acerca de su propia idea de la sexualidad, del amor y de los límites que hay que tener entre lo público y lo privado acerca del tema. “Realmente si no nos animamos o a conocer nuestro cuerpo y cómo funciona, habrá entonces una desconexión”, comentó. ‘Dirty Diana’ está disponible en Apple Podcasts y en la mayoría de las principales plataformas. Estrena episodios todos los lunes y se extenderá hasta el próximo 17 de agosto.



“Lo mejor es que en este momento también la demanda de podcasts es tan grande. Estamos entregando algo en un espacio que realmente tiene hambre. Pero también nos dio un lugar para explorar con un riesgo menor y movernos hacia dónde queremos para obtener retroalimentación y comentarios”, explicó Moore.



Por ahora, han recibido muchos ya que el podcast no esconde nada para hablar del tema, pero con una mirada femenina con erotismo, pero sin caer en la pornografía.



“(El porno) se siente muy fabricado donde el erotismo es mucho más auténtico. La pornografía tiene como una perspectiva externa, y el erotismo es más profundo y luego se expresa externamente”, recalcó en el artículo de Variety.



A finales de los 80 y principalmente en los 90, Demi Moore fue catalogada como una de las estrellas más exitosas del cine estadounidense. También fue foco de muchas polémicas, sobrevivió a escándalos, divorcios y algunos altibajos en su carrera.



Molly (Demi Moore) y Sam (Patrick Swayze), en una escena de la película de 1990 'Ghost: la sombra del amor '. Foto: Paramount Pictures

Pero nadie olvida la fragilidad romántica que reveló en el papel de Molly Jensen, en 1990, en 'Ghost: la sombra del amor', como una mujer que perdía a su esposo, pero lograda una conexión sobrenatural con él.

También fue una jefe peligrosa la película ‘Propuesta indecente’, en la que le hizo la vida imposible a Michael Douglas y sufrió del escarnio público por una infidelidad en la película 'La letra escarlata'.

Además de llamar mucho la atención por su película 'Striptease', en la que hizo el papel de Erin Grant (Demi Moore) que, tras perder su trabajo y la custodia de su hija, se ve obligada a trabajar como bailarina en un club para sobrevivir y luchar judicialmente para recuperar a su pequeña.

Demi Moore en la película 'Striptease' Foto: Archivo EL TIEMPO

Ahora está trabajando en la película ‘Songbird’, una trama postapocalíptica en la que el mundo está sumido en una pandemia, junto a la actriz de origen colombiano Sofia Carson. Pero sueña que en algún momento ‘Dirty Diana’ pueda convertirse en una serie.



CULTURA

@Cultura EL TIEMPO