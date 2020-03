Miley Cyrus y Reese Witherspoon descubren que habitaron la misma casa

Las estrellas siguen dándole el sí al programa de entrevistas de Miley Cyrus en Instagram y revelando cómo las trata el aislamiento, en algunos casos voluntario, para combatir al coronavirus y uno que otro secreto sorprendente, como sucedió este miércoles con Reese Witherspoon.

Durante la participación de la actriz en Bright Minded, el programa diario de Cyrus en Instagram, la artista, productora y empresaria contó que la persona más contenta en su casa en estos momentos es su hijo menor Tennessee, quien está “feliz de tener a sus hermanos mayores en casa”.



Ava y Deacon, de 20 y 16 años, respectivamente, son producto del matrimonio de Witherspoon con su primer esposo, Ryan Phillippe. El pequeño de 7 es hijo de la actriz y el agente de talentos Jim Toth.



Durante su animada charla, en la que los fanáticos pudieron ver sus caras en una transmisión de Instagram Live, las actrices comentaron cómo la casa en la que vivía Madeline Martha Mackenzie, el personaje de Witherspoon en la serie de HBO Big Little Lies, es la misma donde se estableció el hogar de Hannah Montana, la serie de Disney que convirtió a Cyrus en una estrella global.

“Yo sabía que había visto esa casa antes”, expresó Witherspoon totalmente sorprendida con el detalle de que, además, las dos historias se desarrollan en la misma época.



"Vamos a asumir que eran compañeras de casa", indicó Cyrus ante la emoción de su entrevistada, quien aseguró que allí "había una energía superlinda”.

Hablando de energía, la artista de películas como Legally Blonde y Walk The Line, por la que recibió un Óscar en 2006, también contó que cuando escogía un papel lo hacía "pensando primero siempre en la audiencia". “¿Quién quiere ver una película deprimente en la que al final todo sale mal?”, se preguntó.



Sobre el tema de cómo la ha afectado el coronavirus, Witherspoon, quien ahora protagoniza en Hulu la serie Little Fires Everywhere, en la que comparte carteles actorales y de producción con Kerry Washington, expresó que “por ahora" va bien con la cuarentena. “Yo soy paciente con ellos y ellos son pacientes conmigo, aunque debo reconocer que todavía vamos por el día 11”, indicó la estrella en referencia al hecho de tener a sus hijos todo el tiempo en casa.

Asimismo, instó a la audiencia a comprar en negocios de empresarias mujeres cuando puedan. “Si tienen una marca favorita, que sea de una mujer, vayan al sitio web y compren algo si está en su presupuesto. Muchos de esos negocios han sufrido la cancelación de sus órdenes y la están pasando mal”, explicó.



Witherspoon tiene, precisamente, una marca de ropa y productos para el hogar llamada Draper James.



El programa de entrevistas de Cyrus ha sido todo un éxito en la red social de fotografía y ya acumula miles de visualizaciones gracias a sus 105 millones de seguidores, que la sintonizan para amenizar la cuarentena por el coronavirus.



