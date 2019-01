Actriz de 'Glass' cuenta como fue enfrentar los retos de la película

Cuando el realizador M. Night Shyamalan preparaba la historia de 'El protegido', por allá a finales de la década de 1990, la pensó como el origen de una trilogía basada en superhumanos, personas con raras habilidades físicas o mentales, incluso traumas, que los convirtieran en excepcionales.

Arrancaba con el relato de David Dunn (Bruce Willis), que resulta ileso en un terrible accidente de tren y al que Elijah Price, un desconocido con la enfermedad de los huesos de cristal, llamó ‘irrompible’ (el nombre original del filme en inglés, 'Unbreakable').



“A Bruce (Willis) y a mí nos lo dijo hace como veinte años, pero creo que se olvidó de decírselo a los demás”, explicó al diario español ABC Samuel L. Jackson en tono burlón respecto a la trilogía de Shyamalan. “Lo que no sabíamos era que iba a tardar tanto en terminarla”.



Como parte de ese experimento audiovisual de tres entregas aparecieron 'Glass', que acaba de estrenarse en los cines del país para el cierre, y en la mitad, 'Fragmentado' ('Split'), de 2016, en la que conocimos las 24 personalidades que habitan en el atormentado Kevin Wendell Crum (un espléndido James McAvoy), siendo la ‘Bestia’, la de naturaleza más violenta y a la que sobrevivió una de sus víctimas: Casey Cooke, la actriz Anya Taylor-Joy.



“Mi personaje regresa muy diferente, fortalecido –adelanta Taylor-Joy en charla con EL TIEMPO sobre la vuelta de su rol en 'Glass', una trama que aúna las realidades trágicas de los personajes de Willis, Mc-Avoy y Jackson–. La vez anterior, su corazón quedó muy atormentado luego de la experiencia traumática que enfrentó, así que Casey decide sobreponerse y continuar porque para ella el suceso no fue fácil de expresar”.



Anya Taylor-Joy tiene 22 años, nació en Miami, y su familia es argentina. A su corta edad, se ha movido en los terrenos cinematográficos y televisivos del drama, lo sobrenatural y el terror psicológico, siendo sus papeles para la gran pantalla en 'Fragmentado', 'Morgan' (2016) y 'La bruja' (2015) los más importantes.



“Para mí, el secreto está en la forma de aproximación a los personajes, las capas que puedas encontrar en ellos, más allá de que estés haciendo un drama o 'thriller' ”, comenta la actriz acerca de sus elecciones.



En 'Glass', la intérprete compartió de nuevo con el realizador de origen indio, que ha tenido una carrera irregular en Hollywood, con rutilantes títulos como 'El sexto sentido'; otros aceptables, el caso de 'La dama en el agua', o estruendosos fracasos, como 'After Earth', 'Señales' o 'Airbender: el último guerrero'.



Con Shyamalan “siempre voy a estar agradecida. Es tan dulce y amable, pone tu trabajo a un nivel que no te imaginas, de una forma distinta. Es un hombre que te deja ser delante de la cámara, que se aproxima a ti con amabilidad y generosidad para comentarte las cosas”.



Volver a la piel de la única sobreviviente del ataque de un psicópata la obligó a recoger los pedazos que quedaron de Casey para poder mirar de frente, de nuevo, a su victimario.



“Kevin y Casey son seres completamente destrozados, rotos. Así que tienen una nueva oportunidad en la que se explora ese punto de fragilidad, ternura y hasta dulzura que no tiene que ver con lo romántico, sino que ratifica que hay algo especial entre ellos”, explica.

No es la única que está feliz de encarnar su rol otra vez. Samuel L. Jackson expresó el mismo sentimiento durante el estreno de la película en el Reino Unido. “Estoy muy complacido de regresar a un lugar en el que estuve hace 19 años, con un personaje que se ha mantenido fuerte, en la resiliencia. Mr. Glass tiene una forma distinta de aproximarse a la gente extraordinaria, que se ve abocada a momentos difíciles. Es gente a la que podríamos considerar como superhumana”.



La crítica ha sido especialmente ruda con 'Glass'. “Carece del factor sorpresa (...). Es interesante, sin llegar a conquistar; entretiene más de lo que emociona o apasiona”, comentó Owen Gleiberman, de 'Variety'.



“Sí, es fácil quedar impresionados por el mundo que Shyamalan ha creado y que ahora casi ha exprimido por completo, pero estaría bien que sintiéramos algo. Al final, con 'Glass' el vaso parece estar medio vacío y no medio lleno”, agregó Chris Nashawaty, de 'Entertainment Weekly'.

De Shyamalan a Satrapi

Luego de su interpretación en ‘Glass’, con la dirección de M. Night Shyamalan, la actriz Anya Taylor-Joy participó en la película biográfica sobre la científica Marie Curie, que protagoniza Rosamund Pike bajo la tutela de la realizadora Marjane Satrapi (‘Persépolis’).



“Es muy lindo ver cómo una directora talentosa lleva al cine la vida de una mujer talentosa: la forma como Curie influyó en la ciencia, la medicina, cómo sus conocimientos cambiaron conceptos para la posteridad”, dice Taylor-Joy acerca de ‘Radioactive’, el filme que se estrena este año.



