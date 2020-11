La legendaria actriz Brigitte Bardot reveló que trató de suicidarse

La actriz francesa, famosa, entre otras, por películas como 'Y Dios creó a la mujer', 'Viva María' o 'El testamento de Orfeo', reveló en el libro un episodio de suicidio cuando tenía 16 años.

"Mis padres me prohibieron ver a Vadim (Roger), mi novio en aquel entonces y el que iba a ser mi futuro marido, y decidí meter mi cabeza en el horno", recordó en una entrevista a la revista Paris Match. "Cuando era muy joven me dije que esta vida no valía la pena si debíamos sufrir. Entonces el suicidio se convirtió en mi vía de escape", reconoce.

Considerada como un icono sexual, ahora reconoce que eso fue una estupidez. Tras la fama y el reconocimiento mundial, un día decidió decir adiós al cine y la música. Fundó en 1986 una asociación de protección a los animales que lleva su nombre y que en 1992 fue declarada de utilidad pública. Dice que se alegra de vivir porque de lo contrario no hubiera ayudado a los animales.

La actriz multifacética, que en 1963 grabó un sencillo con el bambuco colombiano El cuchipe; que hizo vibrar a todo el mundo por su incomparable belleza y que lidió con una oleada de críticas y polémicas entre 1997 y 2008 por incitación al odio racial, reconoce que solo dice lo que piensa y no tiene miedo de expresarse.

"No soy una chica simple. Me dedico a escuchar y observar cómo este mundo se convierte en un circo", recalca, ahora con 86 años de edad, quien vuelve a la carga al decir que “ el coronavirus está siendo una buena salida al crecimiento descontrolado de la demografía mundial que nosotros no podemos controlar".

Sobre ese tema, argumenta que no teme al virus, pues no tiene contacto con otras personas nunca. Tampoco cree tanto en el feminismo. "Ahora creo que nos quejamos por todo y por nada. Dentro de poco, reconocer que una mujer es bella va a ser un crimen. A mi me gustaba que me miraran".



También insiste que tenía el poder para que muchos hombres hubieran perdido la cabeza por ella, pero ella prefiere perder la suya por ayudar a los animales



