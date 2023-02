La Academia de Hollywood confirmó que Andrea Riseborough mantendrá su nominación al Óscar como mejor actriz, pero indicó que cambiará las normas de las campañas de promoción de las películas participantes en futuras ediciones.

La nominación de Riseborough por su trabajo en 'To Leslie' había provocado la sorpresa porque aunque ese filme independiente tuvo una fuerte promoción en redes sociales su exposición en las salas había sido muy corta y la recaudación en taquilla muy baja.



Por ello, después de que se dieran a conocer las nominaciones de la 95ª edición de los Premios Óscar, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció que iba a revisar las tácticas de campañas de promoción utilizadas por las producciones nominadas.

"El objetivo de la Academia es garantizar que la competición por los premios se lleve a cabo de forma justa y ética, y nos comprometemos a garantizar un proceso de premios inclusivo", apuntó en un comunicado la organización hace unos días.



Antes de la polémica, Riseborough y el director, Michael Morris, recurrieron a sus amigos en la industria para la difusión del filme. Actrices como Charlize Theron, Gwyneth Paltrow, Courteney Cox, Jennifer Aniston, entre otras celebridades, emprendieron proyecciones independientes de la cinta y en redes sociales más estrellas de Hollywood hablaron sobre el gran desempeñó de la protagonista.



Esto generó una ola de rumores sobre la posible cancelación de la nominación de Riseborough, debido a que campañas rivales acusaban al equipo de 'To Leslie' de llevar a cabo tácticas de promoción "agresivas", según informó el medio especializado Variety.



Como respuesta, la Junta de Gobernadores de la Academia de Hollywood debatió el tema en su reunión anual posterior a las nominaciones y anunció que no quitará de la contienda por el Óscar a la actriz. "La actividad en cuestión no llega al nivel de que deba anularse la nominación de la película", expresó el director ejecutivo de la Academia, Bill Kramer, en un comunicado remitido a la prensa estadounidense.

No obstante, también precisó que durante la investigación efectuada la junta encontró "tácticas de campaña en las redes sociales" que eran motivo de "preocupación" y que ya se estaban tratando con los responsables.



Añadió la intención de la Academia de que haya "campañas respetuosas, inclusivas e imparciales" y avanzó que las modificaciones, que no fueron precisadas, tendrán lugar después de la entrega de premios del próximo 12 de marzo.



"La Academia se esfuerza por crear un entorno en el que las votaciones se basen únicamente en los méritos artísticos y técnicos de las películas y realizaciones elegibles", finalizó Kramer.



EFE