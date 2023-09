Aunque fue la primera mujer afroamericana en obtener el galardón a mejor actriz de reparto, Hattie McDaniel jamás pudo tener en sus manos la icónica estatuilla dorada. Tampoco pudo departir en la noche del Óscar con los demás nominados como es tan común verlos ahora durante la entrega de premios.



Las cosas eran muy diferentes en los tiempos en los que consiguió su hazaña. Era 1940 cuando se impuso entre los finalistas del premio y ganó por el inolvidable papel de Mommy, en la película Lo que el viento se llevó.

La Academia de Hollywood informó este martes 27 de septiembre que repondrá el desaparecido premio de Hattie McDaniel, la primera actriz afroamericana en recibir este galardón, a la Universidad de Howard, en una ceremonia se llevará a cabo el 1 de octubre en Washington, D.C.



El homenaje, que se titulará "Hattie's Come Home" ("Hattie vuelve a casa"), tendrá lugar en el teatro Aldrige y busca reconocer la vida y el legado de la intérprete que gracias a su trabajo en la cinta Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó, 1939) cambió la historia del cine al convertirse en la primera mujer afroamericana en obtener el Óscar a mejor actriz de reparto en 1940.

Una mujer que cambió el curso del cine

Hattie McDaniel Foto: Metro-Goldwyn-Mayer

"Estamos encantados de entregar una reposición del Óscar de Hattie McDaniel (1893-1952) a la Universidad Howard", declararon en un comunicado la presidenta del Museo de la Academia, Jacqueline Stewart, y el director ejecutivo de la Academia de Hollywood, Bill Kramer, quienes describieron a la actriz como "una artista revolucionaria que cambió el curso del cine".



McDaniel recibió una placa del Óscar en vez de una popular estatuilla dorada porque de 1936 a 1942 eran los reconocimientos que la Academia otorgaba a los actores de reparto.



Durante la ceremonia la actriz tuvo que sentarse en un espacio apartado del restaurante Coconut Grove, de Los Ángeles, en la que se llevó a cabo la entrega debido a la segregación racial de la época.



McDaniel legó su premio a la Universidad de Howard y en la actualidad se desconoce su paradero. En la década de 1990 la Universidad dijo que no podía encontrarlo y alegó que el Óscar pudo haber desaparecido en unas protestas sucedidas entre 1960 y 1970.



Durante el acto pactado para el 1 de octubre, la decana de la Facultad de Bellas Artes, Phylicia Rashad, dará un discurso y estudiantes de la institución interpretarán un popurrí de canciones y actuarán un fragmento de la obra de LaDarrion Williams Boulevard of Bold Dreams, un pieza emblemática asociada a la experiencia de las personas afroamericanas en Hollywood que tiene lugar en 1940.



Después de McDaniel pasaron 51 años para que otra mujer afroamericana ganara un Óscar. Fue la actriz Whoopi Goldberg, quien recogería el mismo reconocimiento que McDaniel por su papel en Ghost, y hasta el momento, Hally Berry es la única intérprete afroamericana en haber ganado una estatuilla como mejor actriz protagonista.

