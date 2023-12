La 96 edición de los Óscar 2024 adelantará una hora su inicio

La transmisión de la 96 edición de los Óscar el próximo 10 de marzo en la cadena de televisión ABC se adelantará una hora, informó la Academia de Hollywood, cuyo cambio ha sido visto como un intento por ampliar la audiencia de la gala.



La transmisión de la entrega de premios, que se celebrará en el teatro Dolby de Los Ángeles (California, EE.UU.), está programada ahora de 19.00 a 22.30 hora del este (00.00 a 03.30 hora GMT), el horario de mayor audiencia en televisión.

Inmediatamente después de los Óscar ABC retransmitirá un nuevo episodio de la serie de comedia 'Abbott Elementary'. La gala volverá al horario estelar de la hora del Pacífico, según añadió la institución.



Anteriormente, la Academia ya había anunciado que Jimmy Kimmel sería el presentador por cuarta ocasión. Kimmel presentó la gala en 2017 y 2018 y su regreso en 2023 coincidió con el repunte de audiencia que vivió la retransmisión de los Óscar, que registraron cerca de 19 millones de espectadores, según datos de la empresa de análisis de audiencia Nielsen.



La intención de adelantar la gala responde a los esfuerzos de la Academia de recuperar los niveles altos de audiencia que desde 2018 no ha podido recuperar, apuntó en su web la revista especializada The Hollywood Reporter.



La edición de 2021, el año de la pandemia, fue la que menor audiencia tuvo, con 9,85 millones de espectadores.



Para la 96 edición de los Óscar se prevé que cintas como 'Barbie', de Greta Gerwig, y 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, acaparen la mayoría de las nominaciones, aunque títulos como 'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese, y 'Maestro', de Bradley Cooper, también se encuentran entre los posibles favoritos.



Los filmes, directores, actores y actrices nominados a los premios de 2024 se darán a conocer el 23 de enero.



EFE