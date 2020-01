'Dear Basketball', el hermoso legado que le dejó Kobe Bryant al cine

Mientras el mundo sigue llorando la sorpresiva partida de la estrella de los Lakers Kobe Bryant, tras un accidente en su helicóptero, la triste noticia ha llamado la atención alrededor de su cortometraje animado Dear Basketball, que se rodó en el 2017 y ganó un premio Óscar al siguiente año. Toda una carta de amor al baloncesto por astro que ya es leyenda.



(Le puede interesar: El ‘top’ de rivalidades históricas de grandes estrellas del cine)

En la gala de los premios de la Academia de 2018 se presentó una agradable sorpresa cuando Mark Hamill pronunció el nombre de Dear Basketball, junto al de Kobe Bryant y Glen Keane (el director), para revelar el premio a mejor corto animado.



El aplauso fue creciendo conforme ellos iban llegando al escenario y el mundo supo que un poema de Bryant encerraba todo lo que para él había significado llegar al baloncesto.



(También lea: Los triunfos, polémicas y curiosidades en la carrera de Kobe Bryant)



Desarrollado a través de dibujos a mano a lápiz y con un estilo emotivo, el cortometraje es en realidad la representación de un escrito que la afamada estrella del equipo Los Lakers de Los Ángeles hizo para The Player's Tribune anunciando su retirada de la NBA, en el 2015.



El corto refleja el amor Bryant desarrolló por este deporte, analiza con mucha sensibilidad y destreza visual los conflictos, las batallas y los sueños de un pequeño niño que encontraba su razón de ser en el mundo.

La niñez y los sueños por cumplir son elementos esenciales de la trama. Foto: Captura en video de una imagen del corto / EL TIEMPO



Todo en una narrativa de no más de cinco minutos que en cada movimiento de edición no solo fue capaz de contar la historia de un famoso, sino las situaciones y sentimientos que afloran cuando se trata de llevar un sueño a la realidad.

Ese fue uno de los elementos que llamó la atención en los prestigiosos premios de cine, ya que el fondo se antepuso a la forma y el mensaje fue más importante que el trabajo de producción visual, que a partir de trazos sencillos alcanzaba una belleza inusitada. Aquí un fragmento del cortometraje:

Es una película melancólica y reflexiva. Ahora como su epitafio, es desesperadamente

conmovedora FACEBOOK

TWITTER

"Es una película que ofrece otros sentimientos a un deporte que incorpora ingredientes tan comercialmente llamativos, pero es permisible, para una producción que explícitamente dice que Bryant se despide y se dirige a un futuro diferente. que él admite. no podía imaginarse del todo", escribió Peter Bradshaw en The Guardian, en el marco de un artículo en el que analiza la relevancia de este proyecto audiovisual con las circunstancias actuales.



"Hay una honestidad desgarradora en él. Dear Basketball es una película melancólica y reflexiva. Ahora como su epitafio, es desesperadamente conmovedora", finaliza Bradshaw conectando con la sensación de millones de fanáticos en el mundo del baloncesto y de un Kobe Bryant que fue capaz de salir de la cancha para contarle al mundo el valor y el poder que tuvo el deporte en su vida.



CULTURA

@CulturaET