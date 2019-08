Kit Harington deja atrás el alcohol y a Jon Snow para ser villano

Kit Harington dejará HBO tras el fin de la exitosa 'Game Of Thrones' y se convertirá en Black Knight en la película 'The Eternals', la próxima cinta de la factoría de cómics.



El director de los estudios Marvel, Kevin Feige, anunció la incorporación de Harington durante la convención D23 que Disney celebró durante el fin de semana en California (EE.UU.).



Harington estuvo en el foco de los medios luego de dejar su personaje como Jon Snow en la famosa serie de HBO debido a una fuerte depresión que lo aquejó, y debió ser tratado por su adicción al alcoholismo.



'The Eternals' será la nueva ficción del universo cinematográfico de Marvel y su estreno está previsto para 2020. Harington se unirá a un reparto formado por Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh y Don Lee.

Además Feige también confirmó que la actriz Gemma Chan ('Crazy Rich Asians') y el intérprete Barry Keoghan ('Dunkirk') se sumarán al elenco.



La futura película de Marvel se basará en el cómic homónimo de la franquicia Marvel que presentó al mundo a este grupo de superhéroes con su primer número, publicado en 1976.



Antes que 'The Eternals' verá la luz 'Black Widow', con Scarlett Johansson encabezando un equipo muy femenino en el que sobresalen la directora Cate Shortland y las actrices Florence Pugh y Rachel Weisz.

EFE