Gene Simmons: 'En el último ‘show’ de Kiss voy a llorar como un niño’

“Nunca he consumido drogas, nunca he fumado cigarrillos. Pero tengo un gran ego y lo sé. Soy hijo único. No tenía hermanos ni hermanas y así es fácil olvidar que se necesita un equipo, y siempre se necesita un equipo. Solo luego te das cuenta de que únicamente no eres tú”, reflexiona Gene Simmons, el bajista de la icónica banda de rock Kiss.



Simmons, con su desbordada lengua de 13.5 centímetros, no se cansa de gritar a los cuatro vientos que el rock está muerto, pero su sueño roquero se convirtió en una impresionante marca comercial y cultural. “Todo el mundo conoce a Kiss”, recalca en un panel en el que participó EL TIEMPO.

“Hay algo extraño con este grupo. Comenzó como una banda y se convirtió en una familia, una familia en la que no naciste. Es fácil amar a tu familia porque es tu sangre. Pero con Kiss, hay discusiones. Algunas personas estaban sanas, otras no, pero incluso en los malos tiempos, siempre será una familia. Ace Frehley y Peter Criss siempre serán familia (se refiere al guitarrista y baterista de la alineación original). Sin ellos, no estaríamos aquí, pero si estuvieran aquí, hoy no habría Kiss”, cuenta Simmons, que a sus 71 años está listo para retomar una gira despedida en el 2022 (que pasará por Colombia el 7 de mayo) en la que Frehley y Criss no quisieron participar.



Estas reflexiones del bajista, empresario, actor y ahora artista plástico no son simplemente un ataque emocional de reconocimiento a un trabajo en el rock y en los escenarios que ya pasó casi cinco décadas. Tampoco es un impulso a su nueva aventura en vivo, sino que están ligadas al estreno de su nuevo documental Kisstory, que emitirá en dos episodios el canal A&E, el 21 y 22 de agosto, a las 10 p.m.



También puede leer: Nueva fecha del concierto de Kiss en el Movistar Arena de Bogotá

Facebook Twitter Linkedin

Kiss, durante su presentación en Bogotá en el 2009. Foto: Héctor Fabio Zamora

¿Pero cuál podría ser la sorpresa de este recorrido de la banda que asustó a una generación con su indumentaria entre el glam y lo demoníaco; ha vendido más de cien millones de discos en todo el mundo y que no tuvo miedo de crear uno de los mejores espectáculos en vivo de su época con algo de horror, algo de amor y mucha sangre falsa?

“Podrás ver más allá del maquillaje, en limpio y comprender todo (…) Cuando sales por la noche y te pones el rubor, y el lápiz labial y toda la cosa bonita, piensan que eres esa persona, pero es solo un espectáculo. Y la gente llega a conocer lo verdadero cuando ese maquillaje desaparece. Kisstory es eso. Nos tomó muchas décadas mostrar quienes éramos. Alguien me dijo una vez que, cuando ves strippers en el escenario, ellas no salen desnudas, se quitan un poco y luego otro poco. Tal vez esa sea nuestra historia y ahora que estamos llegando al final queremos mostrarlo todo.

Además de testimonios, horas y horas de material recopilado de archivo y los relatos de muchos recuerdos de Simmons y su leal compañero de batallas roqueras: el guitarrista y cantante Paul Stanley, Kisstory promete compartir vivencias menos conocidas y más personales de la montaña rusa, los triunfos, los fracasos y los excesos de la banda.

“Es la historia de cuatro tipos que el destino unió en Nueva York. Ace Frehley, Peter Criss, Paul Stanley. De Nueva York vinieron los New York Dolls, Los Ramones y bandas así, pero de ninguna de ellas tuvieron grandes fanáticos, pero Kiss sí. Ace solía distribuir alcohol en una licorería. Peter no necesitaba trabajar para ganarse la vida pues su esposa lo apoyaba. Paul era taxista y yo trabajaba para los boricuas en el Consejo Interagencial de Puerto Rico”, recuerda.

Los primeros momentos, los grandes conciertos, las peleas y, como dice Gene Simmons, “las pinchadas de las llantas cuando el carro parecía funcionar muy bien”, hacen parte de un relato que llega hasta el presente.

Facebook Twitter Linkedin

Simmons prepara una película del grupo para Netflix. Foto: A&E

Podrás ver más allá del maquillaje, en limpio y comprender todo FACEBOOK

TWITTER

“Cuando terminamos el documental no quería verlo, no me interesaba ni a mí ni a Paul controlarlo. Tomamos distancia porque cuando dices la verdad, a veces es difícil”, reconoce Gene Simmons que, a pesar de insistir que el rock está muerto, no vive en una cómoda burbuja del pasado y tiene tiempo para ver lo que está pasando en la actualidad.



“Ahora hay mucho talento. Creo que Billie Eilish es muy buena y me encanta la música que se está haciendo en Latinoamérica. Siempre me ha gustado Juanes, Los Tigres del Norte. El mayor problema es que los programas de televisión te hacen creer que lo único que quieres es fama solamente por cantar en un programa. Además, la tecnología se interpone en el camino del talento real. Gente que realmente escribe canciones; y a todos nos encanta el rap y todo eso, pero no son músicos, son solo los productores. No saben tocar instrumentos y apenas cantan. Así que espero que más jóvenes se animen y aprendan a tocar instrumentos, aprendan a escribir canciones reales y aprendan a realizar una puesta en escena frente a sus seguidores”.

Facebook Twitter Linkedin

Simmons dijo que se mantiene en forma y no usa drogas ni toma alcohol. Foto: Archivo.EL TIEMPO

Kisstory llega como un reencuentro en el momento de irse para siempre de las tarimas y de la impresionante energía de cada concierto. Simmons lo sabe y sabe que no será fácil dar el siguiente paso: decir adiós.

“Yo sé que una vez que bajemos del escenario, se me va a romper el corazón. En el último show que hagamos, sé que voy a llorar como un niño. Va a suceder, pero tienes que pensar en el viaje y lo increíble que ha sido para nosotros. No cambiaría nada, de verdad. Y después de la banda, siempre hay negocios. Tenemos una cadena de restaurantes, almacenamiento en frío en Alaska, una compañía de inteligencia artificial, una moneda para peajes y muchas cosas más".



"Así que probablemente escribiré libros. Quizás iré de gira para dar conferencias. Tal vez la banda de Gene Simmons (un proyecto alterno en el que toca otras composiciones y algunas clásicas de Kiss que no suelen estar en las listas de las giras) haga giras más adelante, pero nada se comparará con Kiss y la energía de los fanáticos en el show. ¿La pasan genial?, claro que sí, porque el mundo es horrible y nosotros tratamos de hacerles la vida mejor a todos ellos”, finaliza Simmons, que en este momento desarrolla una película del grupo con Netflix, porque Kiss es inmortal.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1